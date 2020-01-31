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Главная / Мнения аналитиков / Аналитики Росбанка по-прежнему ожидают стабилизации курса рубля в диапазоне 61,5-62,5 за доллар на горизонте квартала
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31 января 2020 года 10:58
Аналитики Росбанка по-прежнему ожидают стабилизации курса рубля в диапазоне 61,5-62,5 за доллар на горизонте квартала
Волатильность рубля усиливается, однако ослабление нельзя назвать угрожающим, так как рубль лишь вернулся к уровням декабря 2019 года, отмечают аналитики Росбанка. "Мы по-прежнему ожидаем стабилизации курса рубля в диапазоне 61,5-62,5 за доллар на горизонте квартала", - пишут они в своем комментарии.
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31 января 2020 года 15:14
"БКС Глобал Маркетс" закрывает торговую идею "Покупать RUSSIA 47", поскольку доходность достигла целевого значения и выпуск выглядит справедливо оцененным, говорится в обзоре инвесткомпании. "Мы рекомендовали в середине декабря увеличивать позиции в RUSSIA 47 ввиду щедрой премии за дюрацию, -... читать дальше
.31 января 2020 года 14:51
Котировки золота не получат значительной фундаментальной поддержки в связи со вспышкой коронавируса - Julius Baer
Котировки золота не получат значительной фундаментальной поддержки в связи со вспышкой коронавируса, говорится в комментарии Julius Baer. Однако за пределами краткосрочных прогнозов эксперты банка по-прежнему видят перспективы роста цен на золото в долгосрочной перспективе и поэтому сохраняют... читать дальше
.31 января 2020 года 14:32
Аналитики Julius Baer сохраняют прогноз по росту ВВП Китая на 5,8% в 2020 году, сообщается в комментарии банка. "В настоящее время довольно сложно оценить потенциальное влияние коронавируса на китайскую экономику, - указывает экономист Julius Baer Софи Альтерматт. - Учитывая высокую степень... читать дальше
.31 января 2020 года 14:13
Давление Минфина на валютный рынок в феврале ослабнет, говорится в обзоре Райффайзенбанка. По оценкам экспертов банка, объем дополнительных нефтегазовых доходов в феврале составит 235 млрд руб. Их небольшая просадка по сравнению с январской оценкой Минфина (245 млрд руб.) объясняется снижением... читать дальше
.31 января 2020 года 13:49
Аналитики "Нордеа банка" ожидают, что Банк России сохранит ключевую ставку на неизменном уровне в 6,25% на заседании 7 февраля
Аналитики "Нордеа банка" ожидают, что Банк России сохранит ключевую ставку на неизменном уровне в 6,25% на предстоящем заседании 7 февраля, но по-прежнему видят возможность снижения ставки еще один раз в первой половине текущего года. "По нашему мнению, ЦБ возьмет паузу и сохранит ставку... читать дальше
.31 января 2020 года 13:25
Рубль вряд ли сможет найти повод для существенного укрепления, пока на рынках сохраняется нервозность, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". В случае ослабления реакции на коронавирус курс стабилизируется вблизи 63 рублей за доллар. "Коронавирус остается основным драйвером для рынков.... читать дальше
.31 января 2020 года 13:12
ИК "Атон" сохраняет рейтинг "выше рынка" по акциям "Северстали", считая, что компания имеет сильный дивидендный потенциал даже при неблагоприятной конъюнктуре на рынке, говорится в комментарии компании. "Северсталь" рекомендовала промежуточные дивиденды за 4К19 в размере 26,3 руб. на акцию.... читать дальше
.31 января 2020 года 12:23
Целевая цена акции MasterCard, по мнению ИК "Фридом Финанс", составляет $351, сообщается в комментарии ИК. "Мы ожидаем, что разводненная прибыль на акцию по итогам 2020 год будет около $8,72, а за первый квартал составит $1,73. Наш прогноз на 4% отличается от консенсуса, так как мы закладываем... читать дальше
.31 января 2020 года 11:58
Индексный провайдер MSCI скорректировал оценку FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) "ЛУКОЙЛа", повысив ее с 0,55 до 0,6, говорится в сообщении MSCI. Показатель NoS (количество акций), как и по итогам предыдущего решения, был понижен с 715 млн... читать дальше
.31 января 2020 года 11:36
Москва. 31 января. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос по большинству blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры благодаря решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об отсутствии оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю в условиях распространения коронавируса в Китае; однако оптимизм инвесторов сдерживается слабой нефтью. читать дальше
.31 января 2020 года 11:33
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) с $13,3 до $13,1 за штуку, скорректировав модель оценки компании с учетом ее операционных показателей за четвертый... читать дальше
.31 января 2020 года 11:15
Новости вокруг ситуации с коронавирусом останутся ключевым фактором для динамики цен на нефть в ближайшие дни - "Нордеа банк"
Нефтяные котировки в пятницу на фоне стабилизации настроений на глобальных площадках могут остаться в диапазоне $59-$60/bbl, при этом новости вокруг ситуации с коронавирусом останутся ключевым фактором для динамики цен на нефть в ближайшие дни, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные... читать дальше
.31 января 2020 года 10:42
Рынки ЕМ фиксируют отток капитала на фоне страхов распространения коронавируса - "БКС Глобал Маркетс"
Развивающиеся рынки (EM) по итогам недели, завершившейся 29 января 2020 года, фиксируют отток капитала, вызванный страхами распространения коронавируса, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый отток капитала с фондового и... читать дальше
.31 января 2020 года 10:32
Москва. 31 января. Доллар слегка повышается, евро снижается чуть более заметными темпами на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине на фоне улучшения ситуации на внешних рынках и позитивной динамики цен на нефть. читать дальше
.31 января 2020 года 10:29
Рынки вновь пытаются коррекционно отскочить, хотя ситуация с коронавирусом далека от разрешения, отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. В пятницу на динамику торгов как в Европе, так и в США повлияет блок интересной макроэкономической статистики. Неделя может... читать дальше
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