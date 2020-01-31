Рубль чуть повышается к бивалютной корзине на старте торгов на фоне улучшения внешней конъюнктуры

Москва. 31 января. Доллар слегка повышается, евро снижается чуть более заметными темпами на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине на фоне улучшения ситуации на внешних рынках и позитивной динамики цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,2-63,29 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,27 руб./$1 (+1 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 69,72 руб./EUR1 (-11,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4,5 копейки к уровню закрытия четверга, до 66,17 рубля.

Доллар при этом оказался на 23,41 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 30,24 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к бивалютной корзине на старте торгов на фоне некоторого ослабления тревог по поводу распространения нового коронавируса после заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об отсутствии необходимости на введение ограничений на международные поездки и торговлю.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус высоко оценил меры, принятые Китаем для сдерживания распространения заболевания. Это именно он подчеркнул, что пока нет веских оснований для того, чтобы вводить ограничения на международные поездки и торговлю.

Тем не менее, ВОЗ по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Госдепартамент США включил Китай в список стран с самым высоким четвертым уровнем опасности и рекомендовал отменить поездки туда из-за коронавируса. В свою очередь президент Дональд Трамп заявил, что США тесно сотрудничают с КНР и другими странами в борьбе с коронавирусом 2019-nCoV, в Соединенных Штатах ситуация с вирусом под контролем.

Согласно последним данным, в Китае зарегистрировано 9692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курса лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Случаи заражения новым вирусом зафиксированы в Гонконге, в Макао, на Тайване, а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале и Австралии. Правительства Филиппин и Индии в четверг также подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом.

Цены на нефть поднимаются в пятницу на фоне ослабления опасений относительно распространения нового коронавируса. Тем не менее, нефтяные контракты завершают январь самым существенным падением стоимости с мая прошлого года.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК выросла на 1,47% - до $58,17 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,69% - до $53,02 за баррель.

В январе Brent подешевела примерно на 10%, WTI - на 13%.

Цены на нефть упали почти на 9% за последние две недели на опасениях, что глобальный спрос на нефть упадет из-за вспышки пневмонии в Китае, вызванной новым коронавирусом, которая уже привела к ограничению авиаперелетов.