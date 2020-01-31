Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут чуть подрасти благодаря улучшению внешней конъюнктуры

Москва. 31 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут немного подрасти благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы, торговавшиеся в минусе большую часть сессии в четверг, развернулись вверх ближе к концу торгов и закрылись в положительной зоне. Инвесторы решили отбросить опасения относительно возможного негативного влияния эпидемии нового коронавируса из Китая на рост мировой экономики, сосредоточив свое внимание на позитивной финансовой отчетности ряда компаний, включая Microsoft Corp. и Coca-Cola Co. Согласно последним данным, в Китае зарегистрировано 9692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курса лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Госдепартамент США включил Китай в список стран с самым высоким четвертым уровнем опасности и рекомендовал отменить поездки туда из-за коронавируса. В свою очередь президент Дональд Трамп заявил, что США тесно сотрудничают с КНР и другими странами в борьбе с коронавирусом 2019-nCoV, в Соединенных Штатах ситуация с вирусом под контролем.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. При этом гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус высоко оценил меры, принятые Китаем для сдерживания распространения заболевания. Он также отметил, что пока нет веских оснований для того, чтобы вводить ограничения на международные поездки и торговлю.

Статданные, обнародованные в четверг, подтвердили мнение Федеральной резервной системы о том, что экономика США продолжает устойчиво расширяться. Согласно предварительному отчету министерства торговли, экономика страны в четвертом квартале 2019 года выросла на 2,1% в пересчете на годовые темпы. Таким образом, темпы подъема остались на уровне третьего квартала. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали увеличение американского ВВП в четвертом квартале на 2%.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу. Воодушевляющая экономическая статистика Китая на время затмила опасения относительно распространения нового коронавируса. Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся почти на 1%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%. Южнокорейский индикатор KOSPI снизился на 1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%. Китайский фондовый рынок по-прежнему закрыт.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в январе снизился до 50 пунктов с 50,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, также предполагал уменьшение PMI в январе до 50 пунктов, поскольку производственная активность в КНР традиционно замедляется в период праздников по случаю Нового года по лунному календарю. В то же время январский PMI сферы услуг в этом месяце увеличился до 54,1 пункта с 53,5 пункта в декабре, аналитики не ожидали его изменения.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в пятницу на фоне некоторого ослабления тревог по поводу распространения нового коронавируса после заявления Всемирной организации здравоохранения об отсутствии оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю. Тем не менее, нефтяные контракты завершают январь самым существенным падением стоимости с мая прошлого года. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $59,35 за баррель, что на 1,82% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы снизились в цене на 2,54%, до $58,29 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 1,73% - до $53,04 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $52,14 за баррель, опустившись на 2,23%.

Цены на нефть упали почти на 9% за последние две недели на опасениях, что глобальный спрос на нефть упадет из-за вспышки пневмонии в Китае, вызванной новым коронавирусом, которая уже привела к ограничению авиаперелетов.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 16,15 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,733 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 января вырос всего на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,23 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 663,56 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-002Р-04" (+0,82%), "ВБРР-001Р-01" (+0,28%) и "ВЭБ.РФ-001Р-09" (+0,26%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,36%), "ВЭБ.РФ-001Р-17" (-0,32%) и "РЖД-001P-05R" (-0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Сегежа" полностью разместила 3-летние бонды серии 001P-01R объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 27 января. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,1% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,23% годовых. Это дебютное размещение эмитента.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 70% выпуска облигаций серии 001Р-SBER15 номинальным объемом 50 млрд рублей на сумму 35 млрд рублей, 15,68% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-USDRUB_FIX-6m-001Р-198R номинальным объемом 100 млн рублей на сумму 15,681 млн рублей, 99,9% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m_001P_187R номинальным объемом 3 млрд рублей на 2 млрд 999,714 млн рублей и 48,8% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-1Y-001Р-189R номинальным объемом 3 млрд рублей на 1 млрд 463,921 млн рублей. Сбербанк с 21 по 23 января провел сбор заявок инвесторов на 4-летние облигации серии 001Р-SBER15 объемом от 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 6,3% годовых. Дата погашения займа - 22 января 2024 года. Облигации серии 198R гасятся в июле 2030 года, серии 187R - в январе 2023 года, серии 189R - в январе 2021 года. По каждому из трех выпусков предусмотрен один купон, ставка купона по выпуску 198R установлена на уровне 2,5% годовых, по выпускам 187R и 189R - 0,01% годовых. Кроме того, по выпускам 198R, 187R и 189R предусмотрена выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций Сбербанка объемом 1,7 трлн рублей.

ПАО "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) установило ставку 1-го купона облигаций серий БО-03 и БО-04 объемом по 5 млрд рублей в размере 6,2% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 6,3% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Срок обращения обоих выпусков - 10 лет, предусмотрено досрочное погашение в дату окончания 10-го купонного периода (через 5 лет). Купоны полугодовые. Сбор заявок на облигации прошел 30 января. Техразмещение предварительно запланировано на 5 февраля. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 10-летние выпуски компании серий БО-02 - БО-04 в июне 2013 года. Объем серии БО-02 - 6 млрд рублей, серий БО-03 и БО-04 - по 5 млрд рублей каждая. В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании серии БО-05 объемом 2,4 млрд рублей с погашением в 2025 году.

ПАО АНК "Башнефть" (MOEX: BANE) установило ставку 15-16-го купонов облигаций 7-й и 9-й серий на уровне 6,3% годовых. Компания разместила оба 10-летних выпуска в феврале 2013 года. Объем 7-й серии - 10 млрд рублей, 9-й серии - 5 млрд рублей. Ставка 1-14-го купонов обоих выпусков составляет 8,85% годовых. По займам предстоит оферта с исполнением 10 февраля.

ПАО "Группа компаний "Самолет" установило ставку 3-6-го купонов облигаций серии БО-П05 в размере 9,5% годовых. Размещение 10-летнего выпуска облигаций на 280 млн рублей прошло в августе 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,5% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Купоны квартальные. По бондам 14 февраля предстоит оферта.

АО "ВЭБ-лизинг" установило ставку 11-12-го купонов биржевых облигаций серий БО-04 и БО-05 в размере 5,79% годовых. Компания в феврале 2015 года провела размещение 10-летних бондов серий БО-04 и БО-05 на общую сумму 10 млрд рублей. Ставка текущего купона - 8,09% годовых.