Консолидация рынка госбумаг продолжится - Промсвязьбанк

Рынок госбумаг и в пятницу продолжит консолидацию вблизи текущих значений, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

Давление на рынок ОФЗ со стороны внешнего негатива в четверг было умеренным - доходность 5-летних ОФЗ выросла на 1 б.п. - до 5,88%, 10-летних - на 3 б.п. - до 6,26% годовых.

Утром в пятницу настроения на глобальных рынках улучшились после заявлений Всемирной организации здравоохранения, что ситуация находится под контролем и нет веских оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю.

"В результате в пятницу ждем продолжения консолидации рынка госбумаг вблизи текущих уровней. Вместе с тем ситуация с распространением вируса остается в центре внимания инвесторов, повышая волатильность торгов", - пишет специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.