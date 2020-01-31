Утренние прогнозы: положительный старт акций

В пятницу аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России, но рассчитывать на возобновление восходящей фазы, по их мнению, пока рано.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В пятницу с утра американские фьючерсы уверенно торгуются в "зеленой зоне", поэтому ждем открытия нашего рынка ростом в пределах 0,4-0,5 процентов. Однако рассчитывать на возобновления восходящей фазы пока рано, страхи велики, и, скорее всего, в ближайшие дни нас ждут волатильные сессии".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,4%, в районе 3115-3120 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 3100, 3090 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3130, 3140 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Можно ждать положительного старта на российском рынке акций".