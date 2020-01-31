Индекс Мосбиржи откроется в районе 3115-3120 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи в пятницу откроется умеренным повышением в районе 3115-3120 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,4%, в районе 3115-3120 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 3100, 3090 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3130, 3140 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов во второй половине дня останется динамика нефтяных котировок, отмечает В. Манжос. Косвенное влияние на российский рынок акций может оказать публикация окончательного январского значения индекса потребительского доверия от Мичиганского университета (18:00 мск).