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31 января 2020 года 09:46
Индекс Мосбиржи откроется в районе 3115-3120 пунктов - ИК "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи в пятницу откроется умеренным повышением в районе 3115-3120 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,4%, в районе 3115-3120 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 3100, 3090 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3130, 3140 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос. Ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов во второй половине дня останется динамика нефтяных котировок, отмечает В. Манжос. Косвенное влияние на российский рынок акций может оказать публикация окончательного январского значения индекса потребительского доверия от Мичиганского университета (18:00 мск).
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31 января 2020 года 15:14
"БКС Глобал Маркетс" закрывает торговую идею "Покупать RUSSIA 47", поскольку доходность достигла целевого значения и выпуск выглядит справедливо оцененным, говорится в обзоре инвесткомпании. "Мы рекомендовали в середине декабря увеличивать позиции в RUSSIA 47 ввиду щедрой премии за дюрацию, -... читать дальше
.31 января 2020 года 14:51
Котировки золота не получат значительной фундаментальной поддержки в связи со вспышкой коронавируса - Julius Baer
Котировки золота не получат значительной фундаментальной поддержки в связи со вспышкой коронавируса, говорится в комментарии Julius Baer. Однако за пределами краткосрочных прогнозов эксперты банка по-прежнему видят перспективы роста цен на золото в долгосрочной перспективе и поэтому сохраняют... читать дальше
.31 января 2020 года 14:32
Аналитики Julius Baer сохраняют прогноз по росту ВВП Китая на 5,8% в 2020 году, сообщается в комментарии банка. "В настоящее время довольно сложно оценить потенциальное влияние коронавируса на китайскую экономику, - указывает экономист Julius Baer Софи Альтерматт. - Учитывая высокую степень... читать дальше
.31 января 2020 года 14:13
Давление Минфина на валютный рынок в феврале ослабнет, говорится в обзоре Райффайзенбанка. По оценкам экспертов банка, объем дополнительных нефтегазовых доходов в феврале составит 235 млрд руб. Их небольшая просадка по сравнению с январской оценкой Минфина (245 млрд руб.) объясняется снижением... читать дальше
.31 января 2020 года 13:49
Аналитики "Нордеа банка" ожидают, что Банк России сохранит ключевую ставку на неизменном уровне в 6,25% на заседании 7 февраля
Аналитики "Нордеа банка" ожидают, что Банк России сохранит ключевую ставку на неизменном уровне в 6,25% на предстоящем заседании 7 февраля, но по-прежнему видят возможность снижения ставки еще один раз в первой половине текущего года. "По нашему мнению, ЦБ возьмет паузу и сохранит ставку... читать дальше
.31 января 2020 года 13:25
Рубль вряд ли сможет найти повод для существенного укрепления, пока на рынках сохраняется нервозность, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". В случае ослабления реакции на коронавирус курс стабилизируется вблизи 63 рублей за доллар. "Коронавирус остается основным драйвером для рынков.... читать дальше
.31 января 2020 года 13:12
ИК "Атон" сохраняет рейтинг "выше рынка" по акциям "Северстали", считая, что компания имеет сильный дивидендный потенциал даже при неблагоприятной конъюнктуре на рынке, говорится в комментарии компании. "Северсталь" рекомендовала промежуточные дивиденды за 4К19 в размере 26,3 руб. на акцию.... читать дальше
.31 января 2020 года 12:23
Целевая цена акции MasterCard, по мнению ИК "Фридом Финанс", составляет $351, сообщается в комментарии ИК. "Мы ожидаем, что разводненная прибыль на акцию по итогам 2020 год будет около $8,72, а за первый квартал составит $1,73. Наш прогноз на 4% отличается от консенсуса, так как мы закладываем... читать дальше
.31 января 2020 года 11:58
Индексный провайдер MSCI скорректировал оценку FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) "ЛУКОЙЛа", повысив ее с 0,55 до 0,6, говорится в сообщении MSCI. Показатель NoS (количество акций), как и по итогам предыдущего решения, был понижен с 715 млн... читать дальше
.31 января 2020 года 11:36
Москва. 31 января. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос по большинству blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры благодаря решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об отсутствии оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю в условиях распространения коронавируса в Китае; однако оптимизм инвесторов сдерживается слабой нефтью. читать дальше
.31 января 2020 года 11:33
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) с $13,3 до $13,1 за штуку, скорректировав модель оценки компании с учетом ее операционных показателей за четвертый... читать дальше
.31 января 2020 года 11:15
Новости вокруг ситуации с коронавирусом останутся ключевым фактором для динамики цен на нефть в ближайшие дни - "Нордеа банк"
Нефтяные котировки в пятницу на фоне стабилизации настроений на глобальных площадках могут остаться в диапазоне $59-$60/bbl, при этом новости вокруг ситуации с коронавирусом останутся ключевым фактором для динамики цен на нефть в ближайшие дни, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные... читать дальше
.31 января 2020 года 10:58
Аналитики Росбанка по-прежнему ожидают стабилизации курса рубля в диапазоне 61,5-62,5 за доллар на горизонте квартала
Волатильность рубля усиливается, однако ослабление нельзя назвать угрожающим, так как рубль лишь вернулся к уровням декабря 2019 года, отмечают аналитики Росбанка. "Мы по-прежнему ожидаем стабилизации курса рубля в диапазоне 61,5-62,5 за доллар на горизонте квартала", - пишут они в своем... читать дальше
.31 января 2020 года 10:42
Рынки ЕМ фиксируют отток капитала на фоне страхов распространения коронавируса - "БКС Глобал Маркетс"
Развивающиеся рынки (EM) по итогам недели, завершившейся 29 января 2020 года, фиксируют отток капитала, вызванный страхами распространения коронавируса, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый отток капитала с фондового и... читать дальше
.31 января 2020 года 10:32
Москва. 31 января. Доллар слегка повышается, евро снижается чуть более заметными темпами на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине на фоне улучшения ситуации на внешних рынках и позитивной динамики цен на нефть. читать дальше
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