Рынок акций откроется в пятницу ростом в пределах 0,4-0,5% - Алор Брокер

Отечественный рынок акций откроется в пятницу ростом в пределах 0,4-0,5%, но рассчитывать на возобновления восходящей фазы пока рано, сообщается в комментарии Алор Брокер.

"В пятницу с утра американские фьючерсы уверенно торгуются в "зеленой зоне", поэтому ждем открытия нашего рынка ростом в пределах 0,4-0,5 процентов. Однако рассчитывать на возобновления восходящей фазы пока рано, страхи велики, и, скорее всего, в ближайшие дни нас ждут волатильные сессии. В таких условиях очень вероятно, что ближе к закрытию торгов инвесторы начнут сокращать позиции по акциям накануне выходных, если же, конечно, рынки не накроет волна позитива", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.