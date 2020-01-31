Вероятно "боковое" движение рубля по отношению к основным мировым валютам утром в пятницу - Промсвязьбанк

Влияния рынка нефти не хватит для полноценного коррекционного роста российской валюты. Давление со стороны высоких объемов покупок по бюджетному правилу скомпенсирует внешний позитив и приведет к утреннему "боковому" движению рубля по отношению к основным мировым валютам, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"Перед открытием российского рынка для национальной валюты складывается умеренно позитивный внешний фон. Так, поддержать рубль может ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет порядка 0,5%, поднявшись выше 59 долларов. При этом валюты EM с утра консолидируются у уровней закрытия четверга, не давая ориентиров для наших игроков", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - На наш взгляд, влияния рынка нефти не хватит для полноценного коррекционного роста российской валюты. Давление со стороны высоких объемов покупок по бюджетному правилу скомпенсирует внешний позитив и приведет к "боковому" движению рубля по отношению к основным мировым валютам. В результате доллар в начале дня перейдет к консолидации над уровнем 63,2 рубля. В ходе сессии американская валюта может попытаться продолжить восходящее движение на снижении "аппетита" к рисковым активам на фоне коронавирусной инфекции".

Б. Зварич также обращает внимание, что пара доллар/рубль в ходе торгов четверга смогла преодолеть среднесрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов сентября, а также сопротивление на уровне 63,2 рубля, что является подтверждение пробоя тренда. Если "быкам" удастся закрепиться выше этой отметки, следующей целью роста доллара может стать сопротивление на уровне 64,4 рубля.