Фондовый рынок США вырос благодаря позитивным отчетам компаний

Американские фондовые индексы закрылись в положительной зоне в четверг. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу.

Американские фондовые индексы, торговавшиеся в минусе большую часть сессии в четверг, развернулись вверх ближе к концу торгов и закрылись в положительной зоне.

Инвесторы решили отбросить опасения относительно возможного негативного влияния эпидемии нового коронавируса из Китая на рост мировой экономики, сосредоточив свое внимание на позитивной финансовой отчетности ряда компаний, включая Microsoft Corp. и Coca-Cola Co., пишет MarketWatch.

Согласно последним данным, в Китае зарегистрировано 9692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Случаи заражения новым вирусом зафиксированы в Гонконге, в Макао, на Тайване, а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале и Австралии. Правительства Филиппин и Индии в четверг также подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

При этом гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус высоко оценил меры, принятые Китаем для сдерживания распространения заболевания. Он также отметил, что пока нет веских оснований для того, чтобы вводить ограничения на международные поездки и торговлю.

Статданные, обнародованные в четверг, подтвердили мнение Федеральной резервной системы (ФРС) о том, что экономика США продолжает устойчиво расширяться.

Согласно предварительному отчету министерства торговли США, экономика страны в четвертом квартале 2019 года выросла на 2,1% в пересчете на годовые темпы. Таким образом, темпы подъема остались на уровне третьего квартала. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали увеличение американского ВВП в четвертом квартале на 2%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 7 тыс. - до 216 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 223 тыс., а не 211 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение на 4 тыс. с объявленного ранее показателя предыдущей недели, до 215 тыс.

Акции Facebook Inc. подешевели к закрытию сессии на 6,1%, Компания, которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, по итогам четвертого квартала продемонстрировала финансовые показатели лучше ожиданий, но не сумела развеять опасения инвесторов по поводу перспектив своего роста.

Цена бумаг United Parcel Service Inc. (UPS) снизилась на 6,7%. Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки в четвертом квартале зафиксировала рост скорректированной прибыли на уровне прогнозов, но выручка оказалась немного хуже, чем ожидалось.

Бумаги Verizon Communications Inc., второго по величине в США оператора телефонной связи, потеряли в цене 0,3%. Скорректированная прибыль компании в четвертом квартале немного не дотянула до прогнозов аналитиков, тогда как выручка слегка превзошла ожидания благодаря росту числа клиентов беспроводной связи.

Котировки акций PayPal Holdings Inc. поднялись на 0,4%. Американская платежная система увеличила выручку в четвертом квартале, но ее прибыль снизилась, и компании опубликовала более слабый, чем ожидалось, прогноз на 2020 год.

Рыночная стоимость Microsoft Corp. выросла на 2,8%. Крупнейший мировой производитель программного обеспечения увеличил чистую прибыль и выручку во втором квартале 2020 финансового года, при этом показатели превзошли ожидания экспертов.

Капитализация Tesla Inc. подскочила на 10,3%. Американский производитель электромобилей и солнечных панелей в четвертом квартале получил скорректированную прибыль и выручку выше консенсус-прогнозов.

Акции Coca-Cola Co. подорожали на 3,3%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2019 года, причем выручка превзошла прогнозы рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 124,99 пункта (0,43%) - до 28859,44 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличилось на 10,26 пункта (0,31%) - до 3283,66 пункта.

Nasdaq Composite поднялся за день на 23,77 пункта (0,26%), составив 9298,93 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно на торгах в пятницу.

Воодушевляющая экономическая статистика Китая на время затмила опасения относительно распространения нового коронавируса, пишет MarketWatch.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся почти на 1%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%. Южнокорейский индикатор KOSPI снизился на 1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%

Китайский фондовый рынок по-прежнему закрыт.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в январе снизился до 50 пунктов с 50,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Таким образом, индикатор опустился до пограничной отметки: значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее снижение.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, также предполагал уменьшение PMI в январе до 50 пунктов, поскольку производственная активность в КНР традиционно замедляется в период праздников по случаю Нового года по Лунному календарю.

В то же время январский PMI сферы услуг в этом месяце увеличился до 54,1 пункта с 53,5 пункта в декабре, аналитики не ожидали его изменения.

Данные ГСУ основаны на результатах опроса, проведенного до 20 января, и поэтому не отражают в полной мере последствий распространения коронавируса нового типа, которое уже привело к остановке ряда предприятий в Китае.

Несмотря на тревожные новости, касающиеся вспышки коронавируса, инвесторы несколько воспряли духом после распродажи, охватившей азиатские рынки в четверг, отмечает MarketWatch.

Оптимизм инвесторов также поддержали позитивные экономические данные из Японии и Южной Кореи.

Тем не менее, по данным агентства Bloomberg, сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific по итогам недели может продемонстрировать сильнейший спад с мая 2019 года, когда давление на рынки оказала торговая война между США и Китаем.

Госдепартамент США включил Китай в список стран с самым высоким четвертым уровнем опасности и рекомендовал отменить поездки туда из-за коронавируса. В свою очередь президент Дональд Трамп заявил, что США тесно сотрудничают с КНР и другими странами в борьбе с коронавирусом 2019-nCoV, в Соединенных Штатах ситуация с вирусом под контролем.

Согласно последним данным, в Китае зарегистрировано 9692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Случаи заражения новым вирусом зафиксированы в Гонконге, в Макао, на Тайване, а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале и Австралии. Правительства Филиппин и Индии в четверг также подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

При этом гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус высоко оценил меры, принятые Китаем для сдерживания распространения заболевания. Он также отметил, что пока нет веских оснований для того, чтобы вводить ограничения на международные поездки и торговлю.

Акции японского производителя ИТ-оборудования Fujitsu Ltd. подскочили на 12,3%. Цена бумаг японского производителя электроники Advantest выросла на 3,9%, Tokyo Electron - на 2,3%. Бумаги SoftBank Group Corp. подешевели на 0,5%.

В Гонконге дорожают акции HSBC Holdings (+0,4%) и AAC Technologies (+0,3%). Котировки бумаг AIA Group и Tencent снижаются (-0,6% и -0,2% соответственно).

Капитализация южнокорейского производителя микрочипов и электроники Samsung Electronics уменьшилась на 0,5%, SK Hynix - на 0,1%.

Австралийская нефтедобывающая компания Beach Energy прибавила 1,2% рыночной стоимости.

Цены на нефть поднимаются в пятницу на фоне некоторого ослабления тревог по поводу распространения нового коронавируса после заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об отсутствии оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю.

Тем не менее, нефтяные контракты завершают январь самым существенным падением стоимости с мая прошлого года.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК составляет $59,45 за баррель, что на $1,16 (1,99%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы снизились в цене на $1,52 (2,54%), до $58,29 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,08 (2,08%) - до $53,22 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $52,14 за баррель, опустившись на $1,19 (2,23%) по сравнению с предыдущей сессией.

В январе Brent подешевела примерно на 10%, WTI - на 13%.

Цены на нефть упали почти на 9% за последние две недели на опасениях, что глобальный спрос на нефть упадет из-за вспышки пневмонии в Китае, вызванной новым коронавирусом, которая уже привела к ограничению авиаперелетов.

Согласно последним данным, в Китае зарегистрировано 9692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Случаи заражения новым вирусом обнаружены в Гонконге, в Макао, на Тайване, а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале и Австралии. Правительства Филиппин и Индии в четверг также подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом.

ВОЗ по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

При этом, гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус высоко оценил меры, принятые Китаем для сдерживания распространения заболевания. Он также отметил, что пока нет веских оснований для того, чтобы вводить ограничения на международные поездки и торговлю.