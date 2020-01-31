.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "БКС Глобал Маркетс" возобновил анализ TCS Group с рекомендацией "покупать" для ее GDR
.
31 января 2020 года 09:01
"БКС Глобал Маркетс" возобновил анализ TCS Group с рекомендацией "покупать" для ее GDR
"БКС Глобал Маркетс" возобновил анализ TCS Group, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Елены Царевой и Вероники Ян. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group, рассчитанная экспертами "БКС Глобал Маркетс", составляет $30 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". "Мы считаем, что трансформация бизнеса TCS после 2014 года позволит снизить негативные последствия от зрелости кредитного цикла. TCS удалось увеличить базу до 10 млн клиентов, выйти в сегмент обеспеченных займов (сейчас составляют 7% от совокупного объема кредитов), а также улучшить структуру финансирования (отношение кредитов к депозитам опустилось до 89% против 172% в 2014 году). По нашим прогнозам, в 2020-2023 годах чистая прибыль TCS будет расти с CAGR (совокупные среднегодовые темпы роста) в 10%, а средний коэффициент ROE составит 32%. Мы ожидаем, что в ближайшие 4 года стоимость риска группы (CoR) останется на уровне 8%, при этом поддержку окажет ускорение роста некредитных бизнесов (CAGR 23% в 2020-2023 годах до 80,4 млрд рублей). Мы видим наибольший потенциал в сегменте "Инвестиции" (CAGR 42% в 2020-2023 годах до 3,0 млрд рублей в 2023 году)", - говорится в обзоре. По мнению аналитиков, ужесточение регулирования, снижение процентных ставок и более осторожный подход банков к кредитованию должны снизить вероятность серьезных шоков для сектора. Катализаторами роста GDR TCS, как считают эксперты, могут стать отчет по МСФО за 2019 год, возобновление дивидендных выплат (11 марта), включение в MSCI (май), "День стратегии" (апрель). По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR TCS Group, основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $28,2 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $23,35 за штуку.
.
Компании упоминаемые в новости: TCS Group Holding
.
31 января 2020 года 15:14
"БКС Глобал Маркетс" закрывает торговую идею "Покупать RUSSIA 47", поскольку доходность достигла целевого значения и выпуск выглядит справедливо оцененным, говорится в обзоре инвесткомпании. "Мы рекомендовали в середине декабря увеличивать позиции в RUSSIA 47 ввиду щедрой премии за дюрацию, -... читать дальше
.31 января 2020 года 14:51
Котировки золота не получат значительной фундаментальной поддержки в связи со вспышкой коронавируса - Julius Baer
Котировки золота не получат значительной фундаментальной поддержки в связи со вспышкой коронавируса, говорится в комментарии Julius Baer. Однако за пределами краткосрочных прогнозов эксперты банка по-прежнему видят перспективы роста цен на золото в долгосрочной перспективе и поэтому сохраняют... читать дальше
.31 января 2020 года 14:32
Аналитики Julius Baer сохраняют прогноз по росту ВВП Китая на 5,8% в 2020 году, сообщается в комментарии банка. "В настоящее время довольно сложно оценить потенциальное влияние коронавируса на китайскую экономику, - указывает экономист Julius Baer Софи Альтерматт. - Учитывая высокую степень... читать дальше
.31 января 2020 года 14:13
Давление Минфина на валютный рынок в феврале ослабнет, говорится в обзоре Райффайзенбанка. По оценкам экспертов банка, объем дополнительных нефтегазовых доходов в феврале составит 235 млрд руб. Их небольшая просадка по сравнению с январской оценкой Минфина (245 млрд руб.) объясняется снижением... читать дальше
.31 января 2020 года 13:49
Аналитики "Нордеа банка" ожидают, что Банк России сохранит ключевую ставку на неизменном уровне в 6,25% на заседании 7 февраля
Аналитики "Нордеа банка" ожидают, что Банк России сохранит ключевую ставку на неизменном уровне в 6,25% на предстоящем заседании 7 февраля, но по-прежнему видят возможность снижения ставки еще один раз в первой половине текущего года. "По нашему мнению, ЦБ возьмет паузу и сохранит ставку... читать дальше
.31 января 2020 года 13:25
Рубль вряд ли сможет найти повод для существенного укрепления, пока на рынках сохраняется нервозность, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". В случае ослабления реакции на коронавирус курс стабилизируется вблизи 63 рублей за доллар. "Коронавирус остается основным драйвером для рынков.... читать дальше
.31 января 2020 года 13:12
ИК "Атон" сохраняет рейтинг "выше рынка" по акциям "Северстали", считая, что компания имеет сильный дивидендный потенциал даже при неблагоприятной конъюнктуре на рынке, говорится в комментарии компании. "Северсталь" рекомендовала промежуточные дивиденды за 4К19 в размере 26,3 руб. на акцию.... читать дальше
.31 января 2020 года 12:23
Целевая цена акции MasterCard, по мнению ИК "Фридом Финанс", составляет $351, сообщается в комментарии ИК. "Мы ожидаем, что разводненная прибыль на акцию по итогам 2020 год будет около $8,72, а за первый квартал составит $1,73. Наш прогноз на 4% отличается от консенсуса, так как мы закладываем... читать дальше
.31 января 2020 года 11:58
Индексный провайдер MSCI скорректировал оценку FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) "ЛУКОЙЛа", повысив ее с 0,55 до 0,6, говорится в сообщении MSCI. Показатель NoS (количество акций), как и по итогам предыдущего решения, был понижен с 715 млн... читать дальше
.31 января 2020 года 11:36
Москва. 31 января. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос по большинству blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры благодаря решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об отсутствии оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю в условиях распространения коронавируса в Китае; однако оптимизм инвесторов сдерживается слабой нефтью. читать дальше
.31 января 2020 года 11:33
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) с $13,3 до $13,1 за штуку, скорректировав модель оценки компании с учетом ее операционных показателей за четвертый... читать дальше
.31 января 2020 года 11:15
Новости вокруг ситуации с коронавирусом останутся ключевым фактором для динамики цен на нефть в ближайшие дни - "Нордеа банк"
Нефтяные котировки в пятницу на фоне стабилизации настроений на глобальных площадках могут остаться в диапазоне $59-$60/bbl, при этом новости вокруг ситуации с коронавирусом останутся ключевым фактором для динамики цен на нефть в ближайшие дни, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные... читать дальше
.31 января 2020 года 10:58
Аналитики Росбанка по-прежнему ожидают стабилизации курса рубля в диапазоне 61,5-62,5 за доллар на горизонте квартала
Волатильность рубля усиливается, однако ослабление нельзя назвать угрожающим, так как рубль лишь вернулся к уровням декабря 2019 года, отмечают аналитики Росбанка. "Мы по-прежнему ожидаем стабилизации курса рубля в диапазоне 61,5-62,5 за доллар на горизонте квартала", - пишут они в своем... читать дальше
.31 января 2020 года 10:42
Рынки ЕМ фиксируют отток капитала на фоне страхов распространения коронавируса - "БКС Глобал Маркетс"
Развивающиеся рынки (EM) по итогам недели, завершившейся 29 января 2020 года, фиксируют отток капитала, вызванный страхами распространения коронавируса, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый отток капитала с фондового и... читать дальше
.31 января 2020 года 10:32
Москва. 31 января. Доллар слегка повышается, евро снижается чуть более заметными темпами на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине на фоне улучшения ситуации на внешних рынках и позитивной динамики цен на нефть. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.