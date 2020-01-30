Рынок акций РФ просел на опасениях замедления мировой экономики из-за пневмонии в КНР

Москва. 30 января. Рынок акций РФ в четверг возобновил снижение вместе с мировыми площадками и упавшей нефтью на опасениях замедления мировой экономики из-за распространения пневмонии в Китае и других странах; в нефтяном секторе лидировали в откате и по оборотам акции "ЛУКОЙЛа" на новостях от MSCI.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3108,58 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1544,55 пункта (-1,7%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,1% на фоне ослабления рубля.

Доллар вырос до 63,41 рубля (+0,87 рубля).

Подешевели рублевые акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,1%), "ЛУКОЙЛа" (-2,9%, до 6473 рубля), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -0,8% "префы"), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1%).

Индексный провайдер MSCI оставил оценку FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) для "ЛУКОЙЛа" без изменения на уровне 0,55 (одновременно понизив количество акций). Это приведет к снижению веса акций "ЛУКОЙЛа" в индексах MSCI. Изменения вступят в силу 3 февраля.

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) (-0,2%) продлил до 29 февраля период возврата и переоформления билетов на свои рейсы в/из Китая без штрафных санкций, говорится в сообщении перевозчика. Ранее в связи с эпидемиологической обстановкой в Китае компания предложила пассажирам сдать билеты на рейсы с датами перевозки в период с 24 января по 7 февраля.

Выросли акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,4% и +0,4% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,2%).

Накануне глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл подтвердил, что экономика США находится в хорошей форме, отметив, однако, некоторые сомнения в отношении ее перспектив в связи с распространением нового коронавируса.

"Вероятно, мы увидим некоторое ухудшение деловой активности в КНР и, возможно, глобальной активности. Нам остается лишь занять выжидательную позицию, чтобы оценить последствия для мировой экономики", - сказал он.

Федрезерв сохранил процентную ставку в диапазоне 1,5-1,75% годовых по итогам заседания 28-29 января и внес лишь небольшое изменение в оценку экономической ситуации, обозначив как "умеренные" темпы роста потребительских расходов в США, которые еще в декабре называл "сильными".

В Азии в четверг вновь преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, гонконгский Hang Seng потерял 2,6%, Китай не работает до 3 февраля), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1,6-1,7%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,8%) на опасениях распространения пневмонии в Китае и за его пределами, что может отрицательно сказаться на темпах роста глобальной экономики.

За истекшие сутки в Китае зарегистрирован 1 тыс. 731 новый подтвержденный случай заболевания новым типом пневмонии и 38 случаев летального исхода. Всего скончались уже 170 человек. Случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.

Нефть в четверг также дешевеет из-за связанных с коронавирусом опасений, а также из-за повышения запасов в США, сообщает MarketWatch; цена Brent к 18:50 МСК откатилась на $1,4 ниже уровня суточной давности. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $57,51 за баррель (-2,4% и +0,5% в среду), мартовская цена WTI - $52,1 за баррель (-2,3% и -0,3% накануне).

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на максимальные с 1 ноября 3,548 млн баррелей при прогнозах роста на 1,3-1,4 млн баррелей.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, среди индексных бумаг лидерами отката стали акции "ЛУКОЙЛа" на фоне известий, что их вес в индексе MSCI Russia может незначительно снизиться. АФК "Система" отказалась участвовать в обратном выкупе акций девелопера Etalon Group, в которой АФК принадлежит около четверти акций. Бумаги "АЛРОСА" просели на фоне известий, что JPMorgan понизил рекомендацию для акций с "выше рынка" до "нейтрально". Подросли акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+1,6%) на фоне известий о повышении кредитного рейтинга компании со стороны агентства S&P с "В+" до "BB-".

На ведущих мировых фондовых площадках также наблюдается преимущественно снижение цен на опасениях влияния эпидемии в Китае на темпы экономической активности. Федрезерв не преподнес сюрпризов, но, чтобы как-то угодить позиции Трампа, регулятор заявил о продлении мер поддержки ликвидности рынков: до апреля были продлены операции РЕПО, которые первоначально планировалось завершить к середине февраля, а также продлены на второй квартал выкупы казначейских векселей. Также Пауэлл в ходе пресс-конференции высказал опасения в отношении негативного влияния темы с коронавирусом на экономическую активность Китая и всего мира.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынки вновь просели на опасениях разрастания заболеваемости новым коронавирусом в Китае и за его пределами. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем. Авиакомпании по всему миру отменяют полеты в КНР. Бумаги "ЛУКОЙЛа" упали не из-за дешевой нефти, а из-за снижения их доли в MSCI Russia. Среди лидеров дня вновь оказались бумаги Polymetal (MOEX: POLY) и "Полюса", что уже является традиционной реакцией инвесторов на снижение аппетитов к риску.

Окончание налогового периода вылилось в ослабление рубля, тем более что Минфин РФ ежедневно закупает валюту в рамках бюджетного правила в объеме 18,2 млрд рублей плюс отложенные покупки на 2,8 млрд рублей. Однако как только рынки успокоятся по поводу коронавируса, рубль вновь станет одной из главных целей аппетитов к риску.

В Европе обеспокоены разрастанием заражения коронавирусом и немного разочарованы риторикой ФРС. Глава Федрезерва Пауэлл сообщил, что регулятор следит за ситуацией, но не стал обозначать какие-либо действия при возникновении определенных условий. На рынке нефти уже ощущают прямые потери спроса из-за сокращения полетов в Китай. Кроме того, карантинные меры в Китае также предполагают отмену работы общественного транспорта. На этом фоне потеря ливийских поставок почти не замечается рынком. Вероятно, что только действия ОПЕК могут предотвратить очередную "медвежью" атаку. Алжирский министр энергетики Мохамед Аркаб сообщил, что вероятность созыва представителей ОПЕК+ в феврале достаточно высокая.

Комитет ООН по здравоохранению намерен объявить ситуацию с коронавирусом глобальной чрезвычайной ситуацией, хотя Всемирная организация здравоохранения пока лишь выражает обеспокоенность. Российский рынок пока не поддается панике, так как его снижение уступает динамике азиатских или европейских индексов. Тем не менее, о каком-либо росте можно будет говорить лишь при поступлении позитивных новостей о сдерживании коронавируса, считает Кочетков.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, отсутствие возможности оценить реальные последствия для экономики, неясность в том, сколь продолжительным и масштабным будет распространение инфекции, заставляют инвесторов сокращать объем рисковых активов в портфелях, замещая их активами-убежищами.

Подобная ситуация оставляет высокие риски для дальнейшего снижения российского рынка. При этом ближайшей целью индекса МосБиржи может стать район 3000 пунктов. Ближайшей же поддержкой для него выступает тренд ускорения, берущий начало от минимумов октября и проходящий в районе 3090 пунктов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката в четверг выступили акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-15,8%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-7%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-6%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-5,8%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-5,1%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-4,7%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-3,6%).

Подорожали бумаги ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+39,9%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+23,9%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+9,3%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+7,8%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+5,2%), ПАО "Росинтерс (MOEX: ROST) Ресторантс Холдинг" (+4,5%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+4%), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (+3,8%).

Группа компаний "Обувь России" в 2019 году увеличила консолидированную выручку по РСБУ на 17,9% по сравнению с показателем предыдущего года - до 13,622 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 66,662 млрд рублей (из них 10,385 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа").