Рубль вечером обновил минимумы середины декабря к доллару и евро на фоне активно дешевеющей нефти

Москва. 30 января. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса инвесторов к риску, падения валют emerging markets и сильного снижения котировок нефти.

Курс доллара США составил 63,48 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 94,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар торгуется на этой отметке впервые с 11 декабря. Евро стоил 70,04 руб./EUR1, подорожав на 1,17 рубля. Евро торгуется выше 70 руб./EUR1 впервые с 16 декабря. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,04 рубля - до 66,43 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль падает к доллару и евро на вечерних торгах, обновив минимумы середины декабря в обеих парах, на фоне выхода инвесторов из рисковых активов, негативной динамики валют emerging markets и падения цен на нефть в связи с беспокойством по поводу распространения нового смертельного коронавируса и его возможных последствий для китайской экономики.

По данным Государственной комиссии здравоохранения КНР на 30 января, в Китае зарегистрировано 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, прирост за сутки 29% (1 тыс. 737). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (4 тыс. 587). Летальность составляет 2,2% (170 случаев).

Подтверждено 74 случая завоза коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).

Глава ФРС США Пауэлл заявил в среду, что американская экономика находится в хорошей форме, отметив, однако, некоторые сомнения в отношении ее перспектив в связи с распространением нового коронавируса. "Вероятно, мы увидим некоторое ухудшение деловой активности в КНР и, возможно, глобальной активности. Нам остается лишь занять выжидательную позицию, чтобы оценить последствия для мировой экономики", - сказал он.

Федрезерв сохранил процентную ставку в диапазоне 1,5-1,75% годовых по итогам заседания 28-29 января и внес лишь небольшое изменение в оценку экономической ситуации, обозначив как "умеренные" темпы роста потребительских расходов в США, которые еще в декабре называл "сильными".

Завершение налогового периода января и снижение в этой связи спроса на рублевую ликвидность также оказывает давление на курс нацвалюты.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, в ходе сегодняшних торгов рубль существенно слабеет и к доллару, и к евро, причем основное давление на его котировки идет со стороны внешних факторов. "Очевидно, что аппетит глобальных инвесторов к рисковым активам снижается, что негативно влияет на валюты emerging markets. К тому же мы видим сильное падение рынка энергоносителей - ближайший фьючерс на нефть Brent теряет более 2%. Оба эти фактора, безусловно, негативны для российских активов и рубля. При этом стоить отметить, что есть еще и внутренние факторы, в частности, высокие объемы покупки валюты по бюджетному правилу, также не добавляющие сил рублю. В результате в ходе сессии был пробит среднесрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов сентября. Вечером же пара "доллар-рубль" предпринимает активные попытки закрепления выше сопротивления, расположенного на уровне 63,2 руб./$1, что станет подтверждением пробоя тренда", - отмечает Зварич.

"В четверг на финансовых рынках продолжалось глобальное бегство инвесторов от риска. Тревогу в отношении распространения коронавируса и его негативного влияния на мировые темпы экономического роста усилили комментарии главы ФРС Пауэлла. Итоги заседания ФРС не преподнесли сюрпризов и практически уверили инвесторов в сохранении нынешнего диапазона процентной ставки в США (1,50-1,75%) до конца текущего года. Однако опасения Пауэлла по поводу возможного негативного влияния вируса на перспективы мировой и, соответственно, американской экономики усилили бегство инвесторов в защитные активы", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль вновь слабел, достигая в моменте отметки 63,49 руб. за доллар. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3680 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,38%, недельная снизилась до 6,39%, а месячная упала до 6,41%. На рубль давит комбинация неблагоприятных факторов. Во-первых, на глобальном рынке аппетиты к риску вновь слабые из-за продолжающегося распространения коронавируса как в Китае, так и за его пределами. Во-вторых, дешевеют сырьевые ресурсы на опасениях замедления глобального роста. И, наконец, налоговый период более не поддерживает рубль, а Минфин РФ ежедневно закупает валюту в рамках бюджетного правила в объеме 18,2 млрд рублей плюс отложенные покупки на 2,8 млрд рублей. Соответственно, рублю сложно сопротивляться давлению на негативном рынке. Его слабость - это не ухудшение фундаментальных составляющих, а непосредственное влияние негативной внешней ситуации. Стоит рынкам успокоиться по поводу коронавируса, и рубль вновь станет одной из главных целей аппетитов к риску", - ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются из-за опасений избытка предложения на рынке, в том числе, связанного с прекращением полетов некоторых авиакомпаний в Китай из-за эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом.

Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:10 МСК подешевели на 2,33% - до $57,54 за баррель. Фьючерс на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизился на 2,14% - до $52,19 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 3,548 млн баррелей. Это максимальное повышение с 1 ноября.

В связи с падением нефтяных цен ОПЕК может перенести свою встречу с марта на февраль, заявил министр энергетики Алжира и председатель картеля Мухамед Аркаб, слова которого передает агентство Algeria Press Service. Он отметил, что решение должно быть принято в ближайшие дни.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 31 января на 64,25 копейки, до 63,0359 руб./$1, и увеличил курс евро на 73,87 копейки, до 69,4151 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в четверг на 54,22 копейки по отношению к среде и составил 63,0343 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 52,46 копейки и составил 63,1067 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 378,773 млн, из которых $1 млрд 79,71 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 299,063 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 67,72 копейки, до 69,4165 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 69,23 копейки и составил 69,5361 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR929,38 млн, из которых EUR341,99 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR587,39 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов лишь немного изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как ставки среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на прежних уровнях. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,38% годовых, ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц уменьшились на 2 б.п. - до 6,39% и 6,41% годовых соответственно. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 6,46% и 6,47% годовых соответственно.