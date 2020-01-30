Цены евробондов РФ в четверг вновь подросли вслед за UST на фоне роста спроса на защитные активы
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 4 базисных пункта по отношению к закрытию 29 января, составив 113,9% от номинала, что соответствует доходности 2,5% годовых (снижение на 1,5 базисных пункта к предыдущему дню).
Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла на 2 базисных пункта по отношению к 29 января, составив 101,04% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 1,405% годовых). Таким образом, спред между доходностью бондов Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США не изменился по отношению к среде и составил 109,5 базисного пункта.
Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 103 базисных пункта - до 137,06% от номинала (доходность снизилась на 5,5 пункта и составила 3,545% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 96 базисных пунктов, до 132,76% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов - до 3,49% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 36 базисных пунктов, до 112,93% от номинала, что соответствует доходности 2,525% годовых (снижение на 5,5 базисных пункта к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году выросли в цене на 14 базисных пунктов, до 109,48% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 2,14% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 110 базисных пунктов, подорожав до 129,5% от номинала (доходность снизилась на 5,5 пункта и составила 3,555% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос на 25 пунктов, до 110,37% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта и составила 2,695% годовых).
"Котировки российских еврооблигаций сегодня демонстрируют рост, так же как и валютные долговые бумаги большинства emerging markets. При этом цена самого "длинного" выпуска евробондов России с погашением в 2047 году достигла сегодня исторических максимумов. Однако с точки зрения суверенных спредов отечественные бумаги немного не дотягивают до минимальных уровней, достигнутых в декабре, что связано с тем, что падение доходностей US Treasuries идет более активно по сравнению со снижением процентных ставок отечественных евробондов. Все это, естественно, связано с ростом опасений негативного влияния китайского вируса на мировую экономику. А это, в свою очередь, провоцирует у глобальных инвесторов бегство от риска. Бенефициаром же этого процесса выступают суверенные валютные облигации. Итоги январского заседания ФРС США, объявленные накануне, также оказали сегодня поддержку как базовым активам, так и еврооблигациям развивающихся стран. Вместе с тем, изменение новостного фона в отношении китайского коронавируса в позитивную сторону может привести к ухудшению ситуации на мировых долговых рынках", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.
Федрезерв США по итогам январского заседания сохранил процентную ставку в диапазоне 1,5-1,75% годовых и внес лишь небольшое изменение в оценку экономической ситуации, обозначив как "умеренные" темпы роста потребительских расходов в США, которые еще в декабре называл "сильными". В ходе пресс-конференции глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что американская экономика продолжает расти умеренными темпами при сохранении сильного рынка труда. "Мы уверены, что текущая денежно-кредитная политика является целесообразной для поддержания устойчивого экономического роста, сильного рынка труда и возврата инфляции к симметричному целевому уровню в 2%", - сказал глава ФРС. Заявления Пауэлла были расценены инвесторами как сигнал того, что Федрезерв не намерен менять планы сохранения базовой ставки на прежнем уровне до конца текущего года.