Цены евробондов РФ в четверг вновь подросли вслед за UST на фоне роста спроса на защитные активы

Москва. 30 января. Котировки российских еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали рост благодаря позитивной ценовой динамике американских казначейских обязательств (US Treasuries), спрос на которые активизировался на фоне роста опасений негативного влияния нового китайского вируса на мировую экономику. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 4 базисных пункта по отношению к закрытию 29 января, составив 113,9% от номинала, что соответствует доходности 2,5% годовых (снижение на 1,5 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла на 2 базисных пункта по отношению к 29 января, составив 101,04% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 1,405% годовых). Таким образом, спред между доходностью бондов Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США не изменился по отношению к среде и составил 109,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 103 базисных пункта - до 137,06% от номинала (доходность снизилась на 5,5 пункта и составила 3,545% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 96 базисных пунктов, до 132,76% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов - до 3,49% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 36 базисных пунктов, до 112,93% от номинала, что соответствует доходности 2,525% годовых (снижение на 5,5 базисных пункта к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году выросли в цене на 14 базисных пунктов, до 109,48% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 2,14% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 110 базисных пунктов, подорожав до 129,5% от номинала (доходность снизилась на 5,5 пункта и составила 3,555% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос на 25 пунктов, до 110,37% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта и составила 2,695% годовых).

"Котировки российских еврооблигаций сегодня демонстрируют рост, так же как и валютные долговые бумаги большинства emerging markets. При этом цена самого "длинного" выпуска евробондов России с погашением в 2047 году достигла сегодня исторических максимумов. Однако с точки зрения суверенных спредов отечественные бумаги немного не дотягивают до минимальных уровней, достигнутых в декабре, что связано с тем, что падение доходностей US Treasuries идет более активно по сравнению со снижением процентных ставок отечественных евробондов. Все это, естественно, связано с ростом опасений негативного влияния китайского вируса на мировую экономику. А это, в свою очередь, провоцирует у глобальных инвесторов бегство от риска. Бенефициаром же этого процесса выступают суверенные валютные облигации. Итоги январского заседания ФРС США, объявленные накануне, также оказали сегодня поддержку как базовым активам, так и еврооблигациям развивающихся стран. Вместе с тем, изменение новостного фона в отношении китайского коронавируса в позитивную сторону может привести к ухудшению ситуации на мировых долговых рынках", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

Федрезерв США по итогам январского заседания сохранил процентную ставку в диапазоне 1,5-1,75% годовых и внес лишь небольшое изменение в оценку экономической ситуации, обозначив как "умеренные" темпы роста потребительских расходов в США, которые еще в декабре называл "сильными". В ходе пресс-конференции глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что американская экономика продолжает расти умеренными темпами при сохранении сильного рынка труда. "Мы уверены, что текущая денежно-кредитная политика является целесообразной для поддержания устойчивого экономического роста, сильного рынка труда и возврата инфляции к симметричному целевому уровню в 2%", - сказал глава ФРС. Заявления Пауэлла были расценены инвесторами как сигнал того, что Федрезерв не намерен менять планы сохранения базовой ставки на прежнем уровне до конца текущего года.