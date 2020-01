Целевая цена акции NASDAQ - $115 - ИК "Фридом Финанс"

Целевая цена акции NASDAQ в базовом варианте составляет $115, и на данный момент бумага выглядит переоцененной, говорится в комментарии директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова. Объем торгов долговыми инструментами на NASDAQ за год снизился на 34% и составил $10,46 трлн.

29 января одна из крупнейших мировых электронных торговых площадок мира NASDAQ (NDAQ) сообщила о повышении чистой прибыли на 69%, до $774 млн, говорится в аналитическом материале ИК "Фридом Финанс". Разводненная прибыль на акцию увеличилась на 70%, до $4,63, но оказалась ниже консенсус-прогноза аналитиков на 7%. Чистая прибыль NASDAQ выросла из-за снижения расходов по налогу на прибыль на $316 млн. Эти расходы были связаны с начислениями по данному налогу в 2018-м. В 2019 году эффективная ставка по налогу на прибыль равнялась 24%, что соответствует действующим ставкам в США. В 2018 году она составляла 54% из-за налоговой реформы в конце 2017 года. В течение 2019 года наблюдалось сокращение объемов торгов на площадке. Это подтверждается снижением объемов торгов долговыми инструментами на 34%, хотя торговля долговыми инструментами не является основным видом деятельности площадки (3% от выручки); уменьшением остатков по денежным средствам в обеспечении (Default funds and margin deposits) на 37%, до $2,9 млрд, что выглядит довольно странно на фоне тренда роста на протяжении последних лет.

Данные средства выступают в виде обеспечения при торговле с "плечом", и сокращение остатков ним может свидетельствовать либо о снижении объемов торгов, либо об ухудшении финансового положения участников клиринга.

"Выручка практически не изменилась из-за снижения объемов торгов, что коррелирует с уменьшением числа заключенных на площадке контрактов, - отмечает эксперт ИК "Фридом Финанс". - Компании удалось показать нейтральный результат благодаря развитию таких новых направлений бизнеса, как Information Services (IS) и Market Technology (MT), прирост (IS: $65 млн, или +9%, MT: $68 млн или +25%). Это перекрыло отрицательные тенденции в показателях основной деятельности (-$46 млн, или -5%). Мы считаем, что выручка от IS и MT устойчива. Это свидетельствует о диверсификации бизнес-модели. Операционные расходы выросли всего на 1%, до $1,5 млрд, из-за начисления затрат на реструктуризацию в сумме $39 млн, связанных с переходом новые технологические платформы для продвижения стратегических возможностей компании в качестве поставщика технологий и аналитики. Положительные результаты в части операционных расходов свидетельствуют об увеличении эффективности бизнеса".

"Целевая цена акции NASDAQ в базовом варианте составляет $115. На данный момент бумага выглядит переоцененной. В 2020 году мы ожидаем разводненную прибыль на одну акцию около $4,97, что ниже текущего консенсуса, предполагающего результат $5,43. Мы считаем, что достичь целевых показателей может помешать снижение выручки от основной деятельности, ослабление деловой активности, а также ограничение возможностей для наращивания выручки. На данный момент акции переоценены, мы считаем, что их стоит продавать. В цену акции заложена высокая рентабельность, которая в случае замедления экономического роста или рецессии не будет реализована", - заключает Вадим Меркулов.