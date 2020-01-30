Нарастает вторая волна страхов, связанных с коронавирусом - Saxo Bank

Возобновление страхов, связанных с коронавирусом, выглядит довольно серьезным, говорится в комментарии Saxo Bank. Похоже, что эти страхи повлияют на все мировые рынки, а не только на Азию и сырьевые товары, так как основные фьючерсы на акции также резко упали по сравнению со вчерашним днем, когда некоторые крупные компании заявили, что приостановят деятельность в Китае. Аналитики банка призывают трейдеров сохранять бдительность.

"Коронавирус и без того не исчезал с экранов радаров для тех, кто торгует сырьевыми товарами, и для многих валют, зависящих от Китая, но азиатский биржевой день показал, что на глобальные рынки начинает двигаться вторая волна тревог, связанных с коронавирусом. В стрессе окажутся все те же валюты, что и обычно, даже если волатильность останется низкой", - полагает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.