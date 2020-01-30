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30 января 2020 года 18:53
Нарастает вторая волна страхов, связанных с коронавирусом - Saxo Bank
Возобновление страхов, связанных с коронавирусом, выглядит довольно серьезным, говорится в комментарии Saxo Bank. Похоже, что эти страхи повлияют на все мировые рынки, а не только на Азию и сырьевые товары, так как основные фьючерсы на акции также резко упали по сравнению со вчерашним днем, когда некоторые крупные компании заявили, что приостановят деятельность в Китае. Аналитики банка призывают трейдеров сохранять бдительность. "Коронавирус и без того не исчезал с экранов радаров для тех, кто торгует сырьевыми товарами, и для многих валют, зависящих от Китая, но азиатский биржевой день показал, что на глобальные рынки начинает двигаться вторая волна тревог, связанных с коронавирусом. В стрессе окажутся все те же валюты, что и обычно, даже если волатильность останется низкой", - полагает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. .
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30 января 2020 года 19:03
Ближайшей целью индекса Мосбиржи может стать район 3000 пунктов, а ближайшей же поддержкой для него выступает тренд ускорения, берущий начало от минимумов октября и проходящий в районе 3090 пунктов. говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. "Российский фондовый... читать дальше
.30 января 2020 года 19:00
Москва. 30 января. Котировки российских еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали рост благодаря позитивной ценовой динамике американских казначейских обязательств (US Treasuries), спрос на которые активизировался на фоне роста опасений негативного влияния нового китайского вируса на мировую экономику. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные. читать дальше
.30 января 2020 года 18:25
Целевая цена акции NASDAQ в базовом варианте составляет $115, и на данный момент бумага выглядит переоцененной, говорится в комментарии директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова. Объем торгов долговыми инструментами на NASDAQ за год снизился на 34% и составил... читать дальше
.30 января 2020 года 18:00
Российские акции, скорее всего, останутся под давлением в ближайшие несколько недель - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 29 января 2020 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По итогам... читать дальше
.30 января 2020 года 17:42
Центробанки, обеспокоенные перспективой сохранения низкой инфляции на долгосрочном временном горизонте, могут оказаться не готовы к наступлению следующего инфляционного цикла, что может произойти раньше, чем они думают, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". "Если участники рынков акций до сих... читать дальше
.30 января 2020 года 17:16
Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют "Держать" акции Boeing, но в связи со сложившимися обстоятельствами снижают целевую цену с $420 до $350, говорится в комментарии инвесткомпании. Производитель самолетов Boeing опубликовал финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года. Выручка в отчетном... читать дальше
.30 января 2020 года 16:54
Слабость рубля - это не ухудшение фундаментальных составляющих, а влияние негативной внешней ситуации - "Открытие Брокер"
это не ухудшение фундаментальных составляющих, а непосредственное влияние негативной внешней ситуации, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль вновь слабел, достигая в моменте отметки 63,15 за доллар. К середине московских торгов четверга баррель Brent стоил около 3680 рублей.... читать дальше
.30 января 2020 года 16:43
Акции золотодобытчиков продолжают оставаться защитными, бумаги Полюса выглядят привлекательными при любом раскладе, сообщается в комментарии "БКС Премьер". "Четверг показал, что тема коронавируса продолжает деструктивно влиять на настроения инвесторов. Паники, как и ожиданий пандемии, с одной... читать дальше
.30 января 2020 года 16:16
Индекс S&P500 в ходе основной сессии четверга снизится до 3250 пунктов, техническая картина по нему остается неуверенной, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Спрос на безопасные активы сохраняется, констатирует аналитик Ален Сабитов. Облигации растут в цене. Доходность 10-летних... читать дальше
.30 января 2020 года 15:52
Рыночная конъюнктура и прогнозы благоприятны для представителей нефтегазовой отрасли и сектора черной металлургии - ИК "Велес Капитал"
Текущая рыночная конъюнктура и прогнозы благоприятны для представителей нефтегазовой отрасли и сектора черной металлургии, и сегодняшнее время удачно для входа в капитал этих компаний, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". 2020 год начался для нефтегазовой отрасли и сектора черной... читать дальше
.30 января 2020 года 15:30
Москва. 30 января. Доллар и евро заметно усилили рост на "Московской бирже" в четверг днем; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса инвесторов к риску, падения валют emerging markets и сильного снижения котировок нефти. читать дальше
.30 января 2020 года 15:26
Внешние риски остаются приоритетными для ЦБ РФ, но коронавирус - пока не фактор для изменения его политики, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "По нашим оценкам, основанным на данных Росстата, недельная инфляция снизилась до 2,4% г./г. (2,5% г./г. неделей ранее). В основном снижение годовых... читать дальше
.30 января 2020 года 15:07
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии четверга находились в "минусе", но удерживались на расстоянии от ближайших поддержек 3100 и 1550 пунктов. Активные продажи на этой неделе приостановились, но в то же время "быки" еще не совсем готовы вернуться к покупкам, отмечает аналитик ИК "Велес... читать дальше
.30 января 2020 года 14:43
"ВТБ Капитал" рекомендует инвесторам переложиться из глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans, EBITDA которого, по оценкам аналитиков инвестбанка, в 2020 году сократится на треть, в акции ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT). Как говорится в обзоре аналитиков "ВТБ... читать дальше
.30 января 2020 года 14:22
ИК "Фридом Финанс" оценивает справедливую стоимость обыкновенных акций Лукойла на середину 2020 года в 6300 руб. за бумагу
Котировки Лукойла будут следовать за ценой на нефть, справедливая стоимость обыкновенных акций компании на середину 2020 года оценивается в 6300 руб за бумагу, говорится в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия... читать дальше
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