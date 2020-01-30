"ФИНАМ" снижает целевую цену акций Boeing с $420 до $350

Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют "Держать" акции Boeing, но в связи со сложившимися обстоятельствами снижают целевую цену с $420 до $350, говорится в комментарии инвесткомпании.

Производитель самолетов Boeing опубликовал финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года. Выручка в отчетном периоде снизилась до $17,911 млрд по сравнению с $28,341 млрд годом ранее, в то время как аналитики в среднем ожидали $21,76 млрд. Доходы компании упали во всех четырех сегментах.

"Выручка подразделения Commercial Airplane Segment (CAS) упала на 45% до $7,46 млрд по сравнению с $16,53 млрд годом ранее, хотя аналитики ожидали $9,4 млрд, - отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Вадим Сысоев. - Снижение доходов связано с более низкими поставками самолетов, которые просели на 69% до 79 авиалайнеров по сравнению с 238 ед. годом ранее из-за сохраняющихся проблем с Boeing 737 MAX. При этом менеджмент компании сообщил, что ввод в эксплуатацию Boeing 737 MAX ожидается в середине 2020 года. Портфель заказов составляет более 5400 самолетов общей стоимостью более $377 млрд по сравнению с $387 млрд в третьем квартале.

Компания опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал, которые оказались хуже ожиданий, но это уже было заложено в цены акций".

Доходы компании сократились во всех четырех сегментах, подчеркивает эксперт "ФИНАМа". Тем не менее, новый исполнительный директор Дэвид Калхун заявил, что он понимает, что Boeing предстоит слишком много работы для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Он ожидает, что в эксплуатацию Boeing 737 MAX вернется в середине года, тогда как его производство будет восстановлено заранее за несколько месяцев до получения лицензии. Дэвид Калхун подчеркнул, что безопасность будет лежать в основе каждого решения и каждого действия со стороны Boeing.

"Мы рекомендуем "Держать" акции Boeing, но в связи со сложившимися обстоятельствами снижаем целевую цену с $420 до $350", - резюмирует Вадим Сысоев.