Слабость рубля - это не ухудшение фундаментальных составляющих, а влияние негативной внешней ситуации - "Открытие Брокер"

Слабость рубля - это не ухудшение фундаментальных составляющих, а непосредственное влияние негативной внешней ситуации, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль вновь слабел, достигая в моменте отметки 63,15 за доллар. К середине московских торгов четверга баррель Brent стоил около 3680 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 6,38%, недельная снизилась до 6,39%, а месячная упала до 6,41%. На рубль давит комбинация неблагоприятных факторов, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Во-первых, на глобальном рынке "аппетиты" к риску вновь слабые из-за продолжающегося распространения коронавируса как в Китае, так и за его пределами. Во-вторых, дешевеют сырьевые ресурсы на опасениях замедления глобального роста. И, наконец, налоговый период более не поддерживает рубль, а Минфин РФ ежедневно закупает валюту в рамках бюджетного правила в объёме 18,2 млрд рублей плюс отложенные покупки на 2,8 млрд рублей.

"Соответственно, рублю сложно сопротивляться давлению на негативном рынке. Его слабость - это не ухудшение фундаментальных составляющих, а непосредственное влияние негативной внешней ситуации. Стоит рынкам успокоиться по поводу коронавируса. и рубль вновь станет одной из главных целей "аппетитов" к риску", - считает А. Кочетков.