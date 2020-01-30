Акции золотодобытчиков продолжают оставаться защитными - БКС

Акции золотодобытчиков продолжают оставаться защитными, бумаги Полюса выглядят привлекательными при любом раскладе, сообщается в комментарии "БКС Премьер".

"Четверг показал, что тема коронавируса продолжает деструктивно влиять на настроения инвесторов. Паники, как и ожиданий пандемии, с одной стороны, нет. С другой стороны, мы видим, что заболеваемость растет быстрыми темпами и риски перехода угрозы на глобальный уровень сохраняются, при этом вакцины как не было, так и нет. Важный индикатор настроений в промышленном секторе - цены на медь падают много дней подряд, а ущерб для авиакомпаний и отельеров очевиден и финансово становится для них опасным, - пишет старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. - Защитными продолжают оставаться акции золотодобытчиков, бумаги Полюса выглядят, на наш взгляд, привлекательными при любом раскладе. В случае эскалации эпидемии "валюта страха" продолжит дорожать по понятным причинам, но золото может вырасти также, если эпидемия отступит, из-за мягкой денежной политики и покупок металла центробанками. У Полюса хорошая динамика роста, высокое качество активов и один из самых низких в мире показателей затрат на добычу. Общий объем производства золота Полюса в 2019 году в годовом сопоставлении вырос на 16%, до 2 841 тыс. унций, против 2 440 тыс. унций за 2018 год. Это на 1,5% превышает официальный прогноз компании на 2019 год - 2 800 тыс. унций".