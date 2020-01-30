Рубль днем заметно снижается к доллару и евро на фоне падения валют ЕМ и активно дешевеющей нефти

Москва. 30 января. Доллар и евро заметно усилили рост на "Московской бирже" в четверг днем; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса инвесторов к риску, падения валют emerging markets и сильного снижения котировок нефти.

Курс доллара США составил 63,13 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 59,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,6 руб./EUR1, подорожав на 72,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 65,21 копейки - до 66,04 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 31 января на 64,25 копейки, до 63,0359 руб./$1, и увеличил курс евро на 73,87 копейки, до 69,4151 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно усилил темпы падения к доллару и евро, так как инвесторы распродают рисковые активы на фоне опасения разрастания эпидемии коронавируса и сигналов того, что ФРС США не намерена менять денежно-кредитную политику в ближайшее время.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых, говорится в заявлении Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 28-29 января. Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил в среду, что экономика США находится в хорошей форме, отметив, однако, некоторые сомнения в отношении ее перспектив в связи с распространением нового коронавируса.

"Это серьезный вопрос, - заявил Пауэлл на пресс-конференции по итогам завершившегося в среду заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), комментируя вспышку пневмонии в Китае. - Вероятно, мы увидим некоторое ухудшение деловой активности в КНР и, возможно, глобальной активности. Нам остается лишь занять выжидательную позицию, чтобы оценить последствия для мировой экономики".

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. За истекшие сутки в Китае зарегистрирован 1 тыс. 731 новый подтвержденный случай заболевания новым типом пневмонии и 38 случаев летального исхода. Всего с декабря прошлого года в Китае зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.

Биржи Китая остаются закрытыми в связи с праздником (Новый год по лунному календарю).

"Российская валюта остается во власти негативного внешнего фона, связанного с распространением коронавируса в Китае. Эта тема по-прежнему центральная для рубля, как и для всего блока рисковых активов. На этом фоне до конца недели риски по рублю смещены в сторону ослабления. Предсказуемые итоги заседания ФРС не оказали значимого влияния на глобальные площадки. Размещение ОФЗ, хотя и успешное, не оказало поддержки рублю накануне. Минфин разместил два выпуска бумаг практически на 60 млрд рублей, а спрос на них превысил 240 млрд рублей, что, вероятно, было связано с большим объемом погашений по другим выпускам. Фактором риска для рубля до конца недели выступают данные по индексу деловой активности в Китае в пятницу", - говорит аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Основным фактором, влияющим на российский рынок, остаются настроения на глобальном рынке, которые находятся под давлением из-за ситуации в Китае. Вероятность возврата курса обратно в диапазон 61-62 руб./$1 мы оцениваем как достаточно низкую, в пользу ослабления рубля продолжат играть снизившиеся нефтяные котировки. В среднесрочной перспективе мы ожидаем дальнейшего постепенного ослабления рубля, но сезонно сильный текущий счет платежного баланса продолжит поддерживать рубль в первом квартале, поэтому в случае ослабления нервной реакции на коронавирус курс стабилизируется вблизи 63 руб./$1", - отмечают в комментарии аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются из-за опасений избытка предложения на рынке, в том числе, связанного с прекращением полетов некоторых авиакомпаний в Китай из-за эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом.

Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 2,07% - до $58,57 за баррель. Фьючерс на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизился на 1,89% - до $52,32 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 3,548 млн баррелей. Это максимальное повышение с 1 ноября.

В связи с падением нефтяных цен ОПЕК может перенести свою встречу с марта на февраль, заявил министр энергетики Алжира и председатель картеля Мухамед Аркаб, слова которого передает агентство Algeria Press Service. Он отметил, что решение должно быть принято в ближайшие дни.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов лишь немного изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как ставки среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на прежних уровнях. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,38% годовых, ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц уменьшились на 2 б.п. - до 6,39% и 6,41% годовых соответственно. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 6,46% и 6,47% годовых соответственно.