Рыночная конъюнктура и прогнозы благоприятны для представителей нефтегазовой отрасли и сектора черной металлургии - ИК "Велес Капитал"

Текущая рыночная конъюнктура и прогнозы благоприятны для представителей нефтегазовой отрасли и сектора черной металлургии, и сегодняшнее время удачно для входа в капитал этих компаний, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал".

2020 год начался для нефтегазовой отрасли и сектора черной металлургии смешанной динамикой. Меры по сокращению избытка предложения нефти после повышения квот в декабре 2019 г. на саммите участников ОПЕК+ начали приносить свои "плоды", отмечает ведущий аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" Александр Сидоров. В это время на рынке стали продолжилось восстановление цен после длительного падения во II полугодии 2019 г. Изрядную порцию негатива принесла на мировые рынки эпидемия в Китае, из-за которой под давлением оказались как стоимость сырьевых товаров, так и финансовых активов.

"Мы не беремся оценить степень и сроки ее влияния, но надеемся на устранение этого фактора в ближайшее время. Во всем остальном мы считаем, что текущая рыночная конъюнктура и прогнозы благоприятны для представителей нефтегазовой отрасли и сектора черной металлургии, и сегодняшнее время мы считаем удачным для входа в капитал этих компаний. Большинства представителей этих секторов предлагают дивидендную доходность выше 8%, что является достаточно высоким по мировым рынкам значением. Мы провели анализ с целью определить самые доходные акции российских компаний в 2020 г. и, по нашим оценкам, наиболее привлекательными инвестициями в нефтегазовой отрасли являются акции "Татнефти", "Газпром нефти" и "ЛУКОЙЛа. В секторе черной металлургии мы выделяем акции Evraz, НЛМК, "Северстали" и ММК", - указывает специалист ИК "Велес Капитал".