Индекс S&P500 снизится до 3250 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

Индекс S&P500 в ходе основной сессии четверга снизится до 3250 пунктов, техническая картина по нему остается неуверенной, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

Спрос на безопасные активы сохраняется, констатирует аналитик Ален Сабитов. Облигации растут в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США опускается к 1,55%. Золото дорожает к $1580 за унцию. Нефть марки Brent упала почти на 2%, до $58 за баррель. "Аппетит" к риску слабый.

"Ожидаем, что в ходе основной сессии четверга индекс S&P500 снизится до 3250 пунктов. Техническая картина по S&P500 остается неуверенной. Индексу не удалось вернуться на локальную линию тренда, тянущуюся с октября 2019-го. Перекупленность по индексу RSI ушла, проход показателя выше 50 также можно отнести к положительным сигналам. При этом индекс MACD остается под давлением, что отражает слабость момента. В то же время S&P500 удержался на тянущейся с 2016", - отмечает специалист.