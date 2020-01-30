Рынок воспринял комментарии председателя ФРС как признак приверженности достаточно мягкой ДКП - Sberbank CIB

Рынок воспринял комментарии председателя ФРС США Джерома Пауэлла как признак того, что руководство Федрезерва будет придерживаться достаточно мягкой денежно-кредитной политики (ДКП), говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"ФРС США, как и ожидалось, оставила диапазон ставок и формулировки сопутствующего заявления без изменений, подчеркнув, что осуществляемая на данный момент денежно-кредитная политика отвечает текущей ситуации, - отмечает аналитик Sberbank CIB Юрий Попов. - Единственная существенная поправка была сделана в оценке роста потребления: в отличие от предыдущего пресс-релиза, где он был охарактеризован как "быстрый", на этот американский регулятор назвал его "умеренным". В целом председатель Федрезерва Джером Пауэлл продемонстрировал сравнительно мягкий настрой. Он признал, что вспышка коронавируса может оказаться весьма значимым негативным фактором, однако отметил, что для оценки возможных последствий требуется дополнительное время. При этом глава ФРС приветствовал подписание первого этапа американо-китайского торгового соглашения и заявил, что с точки зрения глобальной промышленности худшее уже позади и на данный момент есть признаки стабилизации темпов роста мировой экономики".

Рынок воспринял комментарии Джерома Пауэлла как признак того, что руководство ФРС будет придерживаться достаточно мягкой денежно-кредитной политики, считает эксперт. Доходность КО США немного снизилась, а угол наклона кривой на участке от двух до десяти лет снова уменьшился. В четверг с утра доходность продолжает снижаться на фоне приступа рискофобии, обусловленного распространением коронавируса. "Судя по текущим котировкам, рынок практически уверен в том, что в течение года ставка Федрезерва будет снижена дважды, а на среднем участке кривой доходности КО США мы уже видим инверсию", - подчеркивает Ю. Попов.

Таким образом, при дальнейшем ухудшении ситуации кривая доходности КО США может стать полностью инвертированной, а Федрезерв едва ли готов мириться с этим, поэтому в таком случае он может в марте продолжить снижение ставок, полагает аналитик Sberbank CIB. По его мнению, на следующей неделе, особенно ближе к выходным, можно будет более определенно сказать, наблюдается ли значительное ухудшение ситуации или нет.

"ФРС пообещала и далее поддерживать необходимые объемы ликвидности. Она собирается делать это посредством операций РЕПО, которые будут продолжаться по крайней мере до апреля (ранее предполагалось свернуть их в конце января). Во втором квартале объемы покупки казначейских обязательств и масштаб операций РЕПО могут сократиться, но к этому моменту объем вливаний ликвидности, вероятно, достигнет около $200 млрд в месяц, а активы на балансе Федрезерва увеличатся до $4,4-5,0 трлн, то есть до уровня, наблюдавшегося до того, как регулятор начал сокращать свой баланс", - прогнозирует Юрий Попов.