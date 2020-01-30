Котировки RUSSIA’47 на новых максимумах и могут вырасти еще больше - Уралсиб

Котировки RUSSIA’47 на новых максимумах и могут вырасти еще больше, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".

"Коррекция на внешних рынках оказалась кратковременной, и в среду бегство в качество возобновилось с новой силой, - отмечают аналитики "Уралсиба" Ирина Лебедева и Надежда Боженко. - Это отразилось на суверенных выпусках всех стран EM, которые росли вслед за базовыми активами. Лидерами оказались длинные евробонды Бразилии, снизившиеся в доходности на 8–9 б.п. Кривая российских евробондов сдвинулась вниз на 3–5 б.п. Основной прирост котировок произошел в RUSSIA ’47 (YTM 3,61%), в результате бумага достигла новых ценовых максимумов, однако ее z-спред (188 б.п.) на 20 б.п. шире достигнутых в середине декабря минимумов. Сегодня выпуск может достичь новых высот, поскольку основное снижение доходности UST случилось вчера уже после закрытия российского рынка. При этом внешний фон для развивающихся рынков негативный".