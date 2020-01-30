Рынок акций РФ вновь снижается вслед за миром из-за пневмонии в КНР, лидирует ЛУКОЙЛ

Москва. 30 января. Рынок акций РФ утром в четверг возобновил снижение вслед за мировыми площадками и упавшей нефтью на фоне сохраняющихся опасений по поводу вероятного замедления мировой экономики из-за вспышки пневмонии в Китае; в откате лидируют акции "ЛУКОЙЛа" на новостях от MSCI.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3104,58 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1550,65 пункта (-1,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,4%.

Доллар вырос до 63,06 рубля (+0,52 рубля).

Подешевели рублевые акции "ЛУКОЙЛа" (-2,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,1% и -1,8% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%).

Индексный провайдер MSCI оставил оценку FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) для "ЛУКОЙЛа" без изменения на уровне 0,55 (одновременно понизив количество акций). Это приведет к понижению веса акций "ЛУКОЙЛа" в индексах MSCI. Изменения вступят в силу 3 февраля.

Подросли бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,8%), "Мосбиржи" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%).

В США накануне индексы показали смешанную динамику из-за неоднозначной квартальной отчетности компаний. Негативом для рынка остаются опасения относительно распространения нового коронавируса, что может отрицательно сказаться на темпах роста глобальной экономики.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл подтвердил в среду, что экономика США находится в хорошей форме, отметив, однако, некоторые сомнения в отношении ее перспектив в связи с распространением нового коронавируса.

"Вероятно, мы увидим некоторое ухудшение деловой активности в КНР и, возможно, глобальной активности. Нам остается лишь занять выжидательную позицию, чтобы оценить последствия для мировой экономики", - сказал он.

Федрезерв сохранил процентную ставку в диапазоне 1,5-1,75% годовых по итогам заседания 28-29 января и внес лишь небольшое изменение в оценку экономической ситуации, обозначив как "умеренные" темпы роста потребительских расходов в США, которые еще в декабре называл "сильными".

Заявления Пауэлла были расценены инвесторами как сигнал того, что Федрезерв не намерен менять планы сохранения базовой ставки на прежнем уровне до конца текущего года, пишет газета Financial Times.

К настоящему времени финансовую отчетность за прошедший квартал опубликовали около четверти компаний, входящих в Standard & Poor's 500. Примерно в 72% случаев их показатели оказались лучше консенсус-прогнозов, по данным FactSet.

В Азии в четверг вновь преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, гонконгский Hang Seng теряет 2,7%, Китай не работает до 3 февраля), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1-1,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,7%).

За истекшие сутки в Китае зарегистрирован 1 тыс. 731 новый подтвержденный случай заболевания новым типом пневмонии и 38 случаев летального исхода. Всего скончались уже 170 человек. Случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.

Нефть в четверг также дешевеет из-за связанных с коронавирусом опасений, а также из-за повышения запасов в США, сообщает MarketWatch; цена Brent находится на $1 ниже уровня при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $57,85 за баррель (-1,8% и +0,5% в среду), мартовская цена WTI - $52,39 за баррель (-1,8% и -0,3% накануне).

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на максимальные с 1 ноября 3,548 млн баррелей при прогнозах роста на 1,3-1,4 млн баррелей.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынками вновь завладели страхи снижения мировой экономики на фоне продолжающего победное шествие китайского коронавируса. Масла в огонь подлил и глава ФРС Пауэлл, который назвал коронавирус серьезной проблемой с неизвестными пока последствиями. Других сюрпризов ФРС не преподнесла, оставив ставку на неизменном уровне.

Более всего пугает дешевеющая нефть Brent, которая ушла под важную поддержку $58,5 за баррель. Если в четверг нефть не предпримет попыток отскока, то распродажи могут лишь усилиться: среднесрочные инвесторы будут закрывать длинные позиции, а реальные нефтедобытчики вполне могут начать хеджироваться от дальнейшего снижения котировок. Следующей целью падения нефти выступает район $55 за баррель.

Впрочем, не исключено, что глобального падения не будет, просто мировые рынки вступили в фазу высокой турбулентности, давая отличную возможность заработать спекулянтам, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, желание рисковать снова не актуально.

Рынок не получил достаточных драйверов для роста, несмотря на обещания ФРС продолжать операции РЕПО как минимум по апрель (воспринимаемые как краткосрочное стимулирование) и отреагировать соответствующим образом при ухудшении макроэкономических условий.

Рынки снижаются на фоне новостей о распространении коронавируса. Во Всемирной организации здравоохранения в четверг вновь рассмотрят вопрос об объявлении вируса мировой опасностью. Инвесторы обеспокоены перспективой замедления экономики Китая из-за коронавируса и следующего за этим сокращения спроса на "черное золото". В связи с этим цены нефти могут вновь взять курс на минимумы этого года.

Ближайшие поддержки для индексов МосБиржи и РТС расположены на отметках 3100 и 1550 пунктов. Спросом вновь могут пользоваться акции золотодобытчиков, а во второй половине сессии внимание переключится на статистику из США и, в частности, на изменение ВВП страны. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 3090-3160 пунктов, считает Кожухова.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов также отмечает, что импульс к отскоку мировых рынков оказался слабым. Технические факторы и поддержка со стороны корпоративных новостей способствовали попыткам роста американских фондовых индексов, однако растущие опасения относительно выраженно негативного влияния эпидемии коронавируса на экономику КНР и бизнес компаний США, а также итоги заседания ФРС не позволили им этот рост удержать.

Федрезерв не поменял ставки, но стал более острожен в оценке экономической ситуации в США: в своем заявлении регулятор указал на слабость инвестиционной активности и экспорта, а темпы роста потребления домохозяйств - умеренными (в декабре использовался термин "сильные"), а глава ФРС Пауэлл отметил сохранение неопределенности в глобальной экономике и серьезность вспышки коронавируса. После заседания ФРС инвесторы предпочли вернуться к фиксации прибыли в рискованных активах и к покупкам гособлигаций США (доходность 10-летних UST обновила минимумы с октября) и драгметаллов.

На этом фоне коррекционные настроения на мировых рынках в четверг вновь преобладают. Постоянно ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка в Китае и ожидания возобновления работы китайских рынков после длинных выходных способны усилить негативный новостной поток, что может привести к преобладанию продаж до конца недели. Индекс МосБиржи в четверг попытается закрепиться ниже 3100 пунктов на продажах в "голубых фишках", наиболее уязвимых к негативному развитию событий на глобальных рынках, считает Локтюхов.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, тревожность вернулась на азиатские рынки, поскольку число летальных исходов нового коронавируса в Китае достигло уже 170 человек, а число подтвержденных заболевших превысило 7,7 тыс.

Есть ожидания, что данное событие подтолкнет ведущие центральные банки к еще более мягкой политике. Впрочем, любое позитивное восприятие будущего ухудшается с каждой новой порцией новостей о распространении заболевания в Китае и мире.

От Федрезерва самое неприятное прозвучало в рамках пресс-конференции председателя Пауэлла. В частности, он назвал цены на активы несколько высокими.

Нефть дешевеет, реагируя на отмену полетов в Китай рядом компаний, в также на статистику по запасам в США. О возможном влиянии коронавируса на показатели в первом квартале заявляют как в технологичной Apple, так и в кофейном Starbucks. Российский рынок реагирует снижением на дешевеющую нефть, а также на сокращение деловой активности на китайском направлении, отмечает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-14,4%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-7,5%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-7,3%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-5,4%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-5,2%).

Подорожали бумаги ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+6,9%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+5,2% и +6,6% "префы"), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (+3,3%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+1,6%).

Группа компаний "Обувь России" в 2019 году увеличила консолидированную выручку по РСБУ на 17,9% по сравнению с показателем предыдущего года - до 13,622 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 12,79 млрд рублей (из них 2,021 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 2,011 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").