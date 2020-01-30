.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ вновь снижается вслед за миром из-за пневмонии в КНР, лидирует ЛУКОЙЛ
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в декабре ускорился до 2,1%, за год замедлился до 2,4%
В декабре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 2,1% после повышения на 0,3% в ноябре. Аналитики прогнозировали повышение на 2%. За год промпроизводство выросло на 2,4%, как и ожидалось
 
Технологии: услуги связи через интернет с применением биометрии
Группа сенаторов внесла в Госдуму РФ законопроект, предусматривающий возможность заключать абонентские договоры на услуги связи через интернет с применением биометрии. "Законопроектом предлагается дополнительный способ заключения абонентских...
 
Россияне смогут зарабатывать на своих данных
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и израильский Нuman Digital Capital вложат до 250 млн руб. в платформу "Датамания" компании IDX. Предполагается, что на ней россияне смогут за вознаграждение давать бизнесу доступ к своим персональным данным,...
 
Госсофинансирование может быть распространено на ГПП
Финансовые власти рассматривают возможность распространения программы софинансирования со стороны государства, действующей сейчас в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), и на разрабатываемый гарантированный пенсионный план, в который...
 
30 января 2020 года 11:32

Рынок акций РФ вновь снижается вслед за миром из-за пневмонии в КНР, лидирует ЛУКОЙЛ

Москва. 30 января. Рынок акций РФ утром в четверг возобновил снижение вслед за мировыми площадками и упавшей нефтью на фоне сохраняющихся опасений по поводу вероятного замедления мировой экономики из-за вспышки пневмонии в Китае; в откате лидируют акции "ЛУКОЙЛа" на новостях от MSCI.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3104,58 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1550,65 пункта (-1,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,4%.

Доллар вырос до 63,06 рубля (+0,52 рубля).

Подешевели рублевые акции "ЛУКОЙЛа" (-2,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,1% и -1,8% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%).

Индексный провайдер MSCI оставил оценку FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) для "ЛУКОЙЛа" без изменения на уровне 0,55 (одновременно понизив количество акций). Это приведет к понижению веса акций "ЛУКОЙЛа" в индексах MSCI. Изменения вступят в силу 3 февраля.

Подросли бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,8%), "Мосбиржи" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%).

В США накануне индексы показали смешанную динамику из-за неоднозначной квартальной отчетности компаний. Негативом для рынка остаются опасения относительно распространения нового коронавируса, что может отрицательно сказаться на темпах роста глобальной экономики.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл подтвердил в среду, что экономика США находится в хорошей форме, отметив, однако, некоторые сомнения в отношении ее перспектив в связи с распространением нового коронавируса.

"Вероятно, мы увидим некоторое ухудшение деловой активности в КНР и, возможно, глобальной активности. Нам остается лишь занять выжидательную позицию, чтобы оценить последствия для мировой экономики", - сказал он.

Федрезерв сохранил процентную ставку в диапазоне 1,5-1,75% годовых по итогам заседания 28-29 января и внес лишь небольшое изменение в оценку экономической ситуации, обозначив как "умеренные" темпы роста потребительских расходов в США, которые еще в декабре называл "сильными".

Заявления Пауэлла были расценены инвесторами как сигнал того, что Федрезерв не намерен менять планы сохранения базовой ставки на прежнем уровне до конца текущего года, пишет газета Financial Times.

К настоящему времени финансовую отчетность за прошедший квартал опубликовали около четверти компаний, входящих в Standard & Poor's 500. Примерно в 72% случаев их показатели оказались лучше консенсус-прогнозов, по данным FactSet.

В Азии в четверг вновь преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, гонконгский Hang Seng теряет 2,7%, Китай не работает до 3 февраля), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1-1,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,7%).

За истекшие сутки в Китае зарегистрирован 1 тыс. 731 новый подтвержденный случай заболевания новым типом пневмонии и 38 случаев летального исхода. Всего скончались уже 170 человек. Случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.

Нефть в четверг также дешевеет из-за связанных с коронавирусом опасений, а также из-за повышения запасов в США, сообщает MarketWatch; цена Brent находится на $1 ниже уровня при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $57,85 за баррель (-1,8% и +0,5% в среду), мартовская цена WTI - $52,39 за баррель (-1,8% и -0,3% накануне).

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на максимальные с 1 ноября 3,548 млн баррелей при прогнозах роста на 1,3-1,4 млн баррелей.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынками вновь завладели страхи снижения мировой экономики на фоне продолжающего победное шествие китайского коронавируса. Масла в огонь подлил и глава ФРС Пауэлл, который назвал коронавирус серьезной проблемой с неизвестными пока последствиями. Других сюрпризов ФРС не преподнесла, оставив ставку на неизменном уровне.

Более всего пугает дешевеющая нефть Brent, которая ушла под важную поддержку $58,5 за баррель. Если в четверг нефть не предпримет попыток отскока, то распродажи могут лишь усилиться: среднесрочные инвесторы будут закрывать длинные позиции, а реальные нефтедобытчики вполне могут начать хеджироваться от дальнейшего снижения котировок. Следующей целью падения нефти выступает район $55 за баррель.

Впрочем, не исключено, что глобального падения не будет, просто мировые рынки вступили в фазу высокой турбулентности, давая отличную возможность заработать спекулянтам, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, желание рисковать снова не актуально.

Рынок не получил достаточных драйверов для роста, несмотря на обещания ФРС продолжать операции РЕПО как минимум по апрель (воспринимаемые как краткосрочное стимулирование) и отреагировать соответствующим образом при ухудшении макроэкономических условий.

Рынки снижаются на фоне новостей о распространении коронавируса. Во Всемирной организации здравоохранения в четверг вновь рассмотрят вопрос об объявлении вируса мировой опасностью. Инвесторы обеспокоены перспективой замедления экономики Китая из-за коронавируса и следующего за этим сокращения спроса на "черное золото". В связи с этим цены нефти могут вновь взять курс на минимумы этого года.

Ближайшие поддержки для индексов МосБиржи и РТС расположены на отметках 3100 и 1550 пунктов. Спросом вновь могут пользоваться акции золотодобытчиков, а во второй половине сессии внимание переключится на статистику из США и, в частности, на изменение ВВП страны. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 3090-3160 пунктов, считает Кожухова.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов также отмечает, что импульс к отскоку мировых рынков оказался слабым. Технические факторы и поддержка со стороны корпоративных новостей способствовали попыткам роста американских фондовых индексов, однако растущие опасения относительно выраженно негативного влияния эпидемии коронавируса на экономику КНР и бизнес компаний США, а также итоги заседания ФРС не позволили им этот рост удержать.

Федрезерв не поменял ставки, но стал более острожен в оценке экономической ситуации в США: в своем заявлении регулятор указал на слабость инвестиционной активности и экспорта, а темпы роста потребления домохозяйств - умеренными (в декабре использовался термин "сильные"), а глава ФРС Пауэлл отметил сохранение неопределенности в глобальной экономике и серьезность вспышки коронавируса. После заседания ФРС инвесторы предпочли вернуться к фиксации прибыли в рискованных активах и к покупкам гособлигаций США (доходность 10-летних UST обновила минимумы с октября) и драгметаллов.

На этом фоне коррекционные настроения на мировых рынках в четверг вновь преобладают. Постоянно ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка в Китае и ожидания возобновления работы китайских рынков после длинных выходных способны усилить негативный новостной поток, что может привести к преобладанию продаж до конца недели. Индекс МосБиржи в четверг попытается закрепиться ниже 3100 пунктов на продажах в "голубых фишках", наиболее уязвимых к негативному развитию событий на глобальных рынках, считает Локтюхов.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, тревожность вернулась на азиатские рынки, поскольку число летальных исходов нового коронавируса в Китае достигло уже 170 человек, а число подтвержденных заболевших превысило 7,7 тыс.

Есть ожидания, что данное событие подтолкнет ведущие центральные банки к еще более мягкой политике. Впрочем, любое позитивное восприятие будущего ухудшается с каждой новой порцией новостей о распространении заболевания в Китае и мире.

От Федрезерва самое неприятное прозвучало в рамках пресс-конференции председателя Пауэлла. В частности, он назвал цены на активы несколько высокими.

Нефть дешевеет, реагируя на отмену полетов в Китай рядом компаний, в также на статистику по запасам в США. О возможном влиянии коронавируса на показатели в первом квартале заявляют как в технологичной Apple, так и в кофейном Starbucks. Российский рынок реагирует снижением на дешевеющую нефть, а также на сокращение деловой активности на китайском направлении, отмечает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-14,4%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-7,5%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-7,3%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-5,4%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-5,2%).

Подорожали бумаги ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+6,9%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+5,2% и +6,6% "префы"), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (+3,3%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+1,6%).

Группа компаний "Обувь России" в 2019 году увеличила консолидированную выручку по РСБУ на 17,9% по сравнению с показателем предыдущего года - до 13,622 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 12,79 млрд рублей (из них 2,021 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 2,011 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
30 января 2020 года 19:03
Ближайшей целью индекса Мосбиржи может стать район 3000 пунктов - Промсвязьбанк
Ближайшей целью индекса Мосбиржи может стать район 3000 пунктов, а ближайшей же поддержкой для него выступает тренд ускорения, берущий начало от минимумов октября и проходящий в районе 3090 пунктов. говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. "Российский фондовый...    читать дальше
.
30 января 2020 года 19:00
Цены евробондов РФ в четверг вновь подросли вслед за UST на фоне роста спроса на защитные активы
Москва. 30 января. Котировки российских еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали рост благодаря позитивной ценовой динамике американских казначейских обязательств (US Treasuries), спрос на которые активизировался на фоне роста опасений негативного влияния нового китайского вируса на мировую экономику. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные.    читать дальше
.
30 января 2020 года 18:53
Нарастает вторая волна страхов, связанных с коронавирусом - Saxo Bank
Возобновление страхов, связанных с коронавирусом, выглядит довольно серьезным, говорится в комментарии Saxo Bank. Похоже, что эти страхи повлияют на все мировые рынки, а не только на Азию и сырьевые товары, так как основные фьючерсы на акции также резко упали по сравнению со вчерашним днем, когда...    читать дальше
.
30 января 2020 года 18:25
Целевая цена акции NASDAQ - $115 - ИК "Фридом Финанс"
Целевая цена акции NASDAQ в базовом варианте составляет $115, и на данный момент бумага выглядит переоцененной, говорится в комментарии директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова. Объем торгов долговыми инструментами на NASDAQ за год снизился на 34% и составил...    читать дальше
.
30 января 2020 года 18:00
Российские акции, скорее всего, останутся под давлением в ближайшие несколько недель - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 29 января 2020 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По итогам...    читать дальше
.
30 января 2020 года 17:42
Центробанки могут оказаться не готовы к наступлению следующего инфляционного цикла - "ВТБ Капитал"
Центробанки, обеспокоенные перспективой сохранения низкой инфляции на долгосрочном временном горизонте, могут оказаться не готовы к наступлению следующего инфляционного цикла, что может произойти раньше, чем они думают, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". "Если участники рынков акций до сих...    читать дальше
.
30 января 2020 года 17:16
"ФИНАМ" снижает целевую цену акций Boeing с $420 до $350
Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют "Держать" акции Boeing, но в связи со сложившимися обстоятельствами снижают целевую цену с $420 до $350, говорится в комментарии инвесткомпании. Производитель самолетов Boeing опубликовал финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года. Выручка в отчетном...    читать дальше
.
30 января 2020 года 16:54
Слабость рубля - это не ухудшение фундаментальных составляющих, а влияние негативной внешней ситуации - "Открытие Брокер"
это не ухудшение фундаментальных составляющих, а непосредственное влияние негативной внешней ситуации, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль вновь слабел, достигая в моменте отметки 63,15 за доллар. К середине московских торгов четверга баррель Brent стоил около 3680 рублей....    читать дальше
.
30 января 2020 года 16:43
Акции золотодобытчиков продолжают оставаться защитными - БКС
Акции золотодобытчиков продолжают оставаться защитными, бумаги Полюса выглядят привлекательными при любом раскладе, сообщается в комментарии "БКС Премьер". "Четверг показал, что тема коронавируса продолжает деструктивно влиять на настроения инвесторов. Паники, как и ожиданий пандемии, с одной...    читать дальше
.
30 января 2020 года 16:16
Индекс S&P500 снизится до 3250 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
Индекс S&P500 в ходе основной сессии четверга снизится до 3250 пунктов, техническая картина по нему остается неуверенной, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Спрос на безопасные активы сохраняется, констатирует аналитик Ален Сабитов. Облигации растут в цене. Доходность 10-летних...    читать дальше
.
30 января 2020 года 15:52
Рыночная конъюнктура и прогнозы благоприятны для представителей нефтегазовой отрасли и сектора черной металлургии - ИК "Велес Капитал"
Текущая рыночная конъюнктура и прогнозы благоприятны для представителей нефтегазовой отрасли и сектора черной металлургии, и сегодняшнее время удачно для входа в капитал этих компаний, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". 2020 год начался для нефтегазовой отрасли и сектора черной...    читать дальше
.
30 января 2020 года 15:30
Рубль днем заметно снижается к доллару и евро на фоне падения валют ЕМ и активно дешевеющей нефти
Москва. 30 января. Доллар и евро заметно усилили рост на "Московской бирже" в четверг днем; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса инвесторов к риску, падения валют emerging markets и сильного снижения котировок нефти.    читать дальше
.
30 января 2020 года 15:26
Коронавирус - пока не фактор для изменения политики ЦБ РФ - Райффайзенбанк
Внешние риски остаются приоритетными для ЦБ РФ, но коронавирус - пока не фактор для изменения его политики, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "По нашим оценкам, основанным на данных Росстата, недельная инфляция снизилась до 2,4% г./г. (2,5% г./г. неделей ранее). В основном снижение годовых...    читать дальше
.
30 января 2020 года 15:07
Фондовые "быки" еще не совсем готовы вернуться к покупкам - ИК "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии четверга находились в "минусе", но удерживались на расстоянии от ближайших поддержек 3100 и 1550 пунктов. Активные продажи на этой неделе приостановились, но в то же время "быки" еще не совсем готовы вернуться к покупкам, отмечает аналитик ИК "Велес...    читать дальше
.
30 января 2020 года 14:43
"ВТБ Капитал" рекомендует переложиться из GDR Globaltrans в акции Аэрофлота
"ВТБ Капитал" рекомендует инвесторам переложиться из глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans, EBITDA которого, по оценкам аналитиков инвестбанка, в 2020 году сократится на треть, в акции ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT). Как говорится в обзоре аналитиков "ВТБ...    читать дальше
.
Страница 1 из 12
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.