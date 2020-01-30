Цены на нефть в четверг останутся в диапазоне 58-60 долл./барр. - Промсвязьбанк

Цены на нефть в четверг останутся в диапазоне 58-60 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка.

"Нефть Brent пыталась выйти на траекторию роста, но закрепиться выше 60 долл./барр. не смогла, - отмечают аналитики банка. - Ситуация с коронавирусом продолжает то утихать, то набирать обороты. В особенности негативно рынок воспринимает комментарии о статусе вируса как глобальной катастрофы. Данные от Минэнерго США тоже не впечатлили: запасы сырой нефти выросли на 3,5 млн барр., в 7 раз превысив ожидания рынка, на фоне падения загрузки НПЗ на 3,3 п.п. - до 87,2%. Запасы бензинов выросли на 1,2 млн барр., а запасы дистиллятов снизились на 1,3 млн барр. Добыча нефти осталась на уровне 13 млн барр./день. По нефти на сегодня ставим диапазон чуть пониже: 58-60 долл./барр.".