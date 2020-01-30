Нефтяные цены могут вновь взять курс на минимумы этого года - ИК "Велес Капитал"

Цены на нефть могут вновь взять курс на минимумы этого года - $58,49 и $52,13 для Brent и WTI соответственно, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

Нефтяные фьючерсы утром в четверг дешевеют примерно на 1% после более умеренного снижения накануне. Отчет Минэнерго США показал рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей (выше прогнозов), в то время как совокупные запасы нефтепродуктов мало изменились, а нефтедобыча осталась на рекордных 13 млн баррелей в день.

Инвесторы обеспокоены перспективой замедления экономики Китая из-за коронавируса и следующего за этим сокращения спроса на "черное золото". В связи с этим, по мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, цены могут вновь взять курс на минимумы этого года - 58,49 долл. и 52,13 долл. для Brent и WTI соответственно. Ближайшие сопротивления расположены на 60,20 долл. и 54,20 долл.