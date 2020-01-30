Индекс Мосбиржи попытается в четверг закрепиться ниже отметки 3100 - Промсвязьбанк

Индекс Мосбиржи в четверг может попытаться закрепиться ниже 3100 пунктов на продажах в "голубых фишках", наиболее уязвимых к негативному развитию событий на глобальных рынках, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка Евгения Локтюхова.

Эксперт полагает, что коррекционные настроения на мировых рынках в четверг будут преобладать. Более того, планомерно ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка в Китае и ожидания возобновления работы китайских рынков после "длинных" выходных, способного усилить негативный новостной поток, могут привести к сохранению коррекционных настроений в конце недели.

"Российский фондовый рынок в среду сохранил инерцию к росту, а индекс Мосбиржи пытался вернуться к отметке 3150 пунктов и "закрыть" "гэп" понедельника при поддержке спроса на акции внутренних секторов и выборочные бумаги "нефтянки" (НОВАТЭК). В четверг, учитывая заметное ухудшение внешней конъюнктуры, мы склонны ждать возврата коррекционных настроений и на российский рынок акций", - отмечает Евгений Локтюхов.