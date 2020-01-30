Ближайшая поддержка для Brent расположена на отметке $58,5 - БКС

Ближайшая поддержка для котировок Brent расположена на отметке $58,5 за баррель, до конца недели давление на цены из-за ситуации в Китае, скорее всего, сохранится, сообщается в комментарии "БКС Брокер".

Фьючерсы на Brent в четверг с утра демонстрируют снижение на 0,9% к уровням закрытия среды. Рост числа пострадавших от коронавируса усиливает опасения по поводу спроса на топливо в Китае, что может негативно сказаться на рыночном балансе. Ранее источники в ОПЕК уже сообщили о том, что чиновники картеля могут рассмотреть продление действующих квот по сокращению добычи в целях поддержать цены на нефть, если вирус действительно окажет негативное влияние на спрос.

"Ближайшая поддержка для котировок расположена на отметке $58,5 за баррель. При приближении к ней покупатели могут стать более активными, что будет способствовать восстановлению. Тем не менее, до конца недели давление на цены из-за ситуации в Китае, скорее всего, сохранится", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.