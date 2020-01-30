Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 30 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут умеренно снизиться под давлением вновь ухудшившейся ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, из-за опасений негативного влияния китайского вируса на мировую экономику,, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду слабыми и разнонаправленными изменениями, в том числе из-за неоднозначной квартальной отчетности компаний. Негативом для рынка являются опасения относительно распространения нового коронавируса, что может отрицательно сказаться на темпах роста глобальной экономики. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл подтвердил в среду, что экономика США находится в хорошей форме, отметив, однако, некоторые сомнения в отношении ее перспектив в связи с распространением нового коронавируса. "Это серьезный вопрос, - заявил Пауэлл в ходе пресс-конференции в среду, комментируя вспышку пневмонии в Китае. - Вероятно, мы увидим некоторое ухудшение деловой активности в КНР и, возможно, глобальной активности. Нам остается лишь занять выжидательную позицию, чтобы оценить последствия".

Федрезерв сохранил процентную ставку в диапазоне 1,5-1,75% годовых по итогам заседания 28-29 января и внес лишь небольшое изменение в оценку экономической ситуации, обозначив как "умеренные" темпы роста потребительских расходов в США, которые еще в декабре называл "сильными". В ходе пресс-конференции Пауэлл заявил, что американская экономика продолжает расти умеренными темпами при сохранении сильного рынка труда. "Мы уверены, что текущая денежно-кредитная политика является целесообразной для поддержания устойчивого экономического роста, сильного рынка труда и возврата инфляции к симметричному целевому уровню в 2%", - сказал глава ФРС. Заявления Пауэлла были расценены инвесторами как сигнал того, что Федрезерв не намерен менять планы сохранения базовой ставки на прежнем уровне до конца текущего года, пишет газета Financial Times.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг, инвесторы оценивают последствия начавшейся в Китае вспышки пневмонии для мировой экономики. Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 1,74%, гонконгский Hang Seng снизился на 2,05%, южнокорейский KOSPI - на 1,84%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,33%. Китайский фондовый рынок остается закрыт.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. За истекшие сутки в Китае зарегистрирован 1 тыс. 731 новый подтвержденный случай заболевания новым типом пневмонии и 38 случаев летального исхода. Скончались 170 человек. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.

Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются из-за связанных с коронавирусом опасений, а также из-за повышения запасов в США. Мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 1,05% - до $59,18 за баррель. В среду их цена выросла на 0,5%, составив на закрытие $59,81 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром опускаются на 1,01% - до $52,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на 0,28%, завершив день на отметке $53,33 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 3,548 млн баррелей. Это максимальное повышение с 1 ноября. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали гораздо менее значительное увеличение - на 1,4 млн баррелей. При этом Американский институт нефти (API) сообщил о сокращении запасов на 4,3 млн баррелей. Резервы бензина в США на прошлой неделе увеличились на 1,203 млн баррелей, в то время как запасы дистиллятов упали на 1,289 млн баррелей, согласно официальным данным.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,8 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 19,577 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,445 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 января снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,19 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 663,16 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром БО-23" (+0,68%), "Газпром Капитал БО-001Р-01" (+0,51%) и "РЖД-001P-05R" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-11Р" (-1%), "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-0,97%) и "Магнит-003Р-03" (-0,76%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "СУЭК-Финанс" полностью разместило 10-летние облигации серии 001P-05R объемом 30 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 22 января. Ставка 1-го купона установлена в размере 6,9% годовых, ей соответствует доходность к 5-летней оферте на уровне 7,02% годовых. Купоны полугодовые. Объем размещения первоначально составлял не менее 15 млрд рублей. Объем спроса на выпуск превысил 42 млрд рублей. Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в октябре прошлого года. Компания разместила 10-летний выпуск с офертой через 4 года объемом 20 млрд рублей по ставке 7,4% годовых.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установило объем 15-летних бондов серии 001P-04R в размере 10 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 28 января. В ходе маркетинга объем размещения составлял 10-15 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 6,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-40-го купонов. Техразмещение предварительно запланировано на 30 января. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в октябре 2018 года. Тогда "ФСК" разместила пятилетние облигации серии 001P-01R объемом 10 млрд рублей по ставке 8,7% годовых.

ПАО "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) планирует 30 января с 11:00 МСК до 15:00 МСК собирать заявки инвесторов на приобретение облигаций серий БО-03 и БО-04 общим номинальным объемом 10 млрд рублей. Срок обращения обоих выпусков - 10 лет, предусмотрено досрочное погашение в дату окончания 10-го купонного периода (через 5 лет). Купоны полугодовые. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 10-летние выпуски компании серий БО-02 - БО-04 в июне 2013 года. Объем серии БО-02 - 6 млрд рублей, серий БО-03 и БО-04 - по 5 млрд рублей каждая. Техническое размещение облигаций запланировано на 5 февраля. В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании серии БО-05 объемом 2,4 млрд рублей с погашением в 2025 году.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) перенесло размещение 7-летних бондов серии 002P-02R объемом не менее 15 млрд рублей на более поздний срок "в связи с ухудшением рыночной конъюнктуры". Сбор заявок на облигации должен был пройти 29 января. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 6,8-6,9% годовых. Ему соответствует доходность к погашению на уровне 6,92-7,02% годовых. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в конце ноября прошлого года. Эмитент разместил 6-летние облигации серии 002Р-01R объемом 10 млрд рублей по ставке 6,85% годовых.

ГК "Самолет" планирует провести во второй половине февраля сбор заявок на 3-летние облигации объемом от 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в октябре прошлого года. Компания разместила 3-летние облигации на 3 млрд рублей по ставке 12% годовых.