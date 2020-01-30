Можно ожидать новых продаж на рынке акций - ИК "Велес Капитал"

Утром в четверг российские фондовые индексы окажутся под давлением ввиду ослабления склонности к риску на мировых площадках, в связи с чем можно ожидать новых продаж, считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Панических настроений на зарубежных биржах не наблюдается, что само по себе обнадеживающий сигнал, но и поводы для покупок найти будет непросто, отмечает в она. Спросом вновь могут пользоваться акции золотодобытчиков, а во второй половине сессии внимание переключится на статистику из США и, в частности, на изменение ВВП страны.

Ближайшие поддержки для индексов Мосбиржи и РТС расположены на отметках 3100 и 1550 пунктов соответственно, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3090-3160 пунктов.