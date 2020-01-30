Падение на рынке акций в первый час торгов четверга может составить порядка 1% - Алор Брокер

Российский рынок акций на сложившемся внешнем фоне откроется вниз. В первый час торгов падение может составить порядка 1%, говорится в комментарии Алор Брокер.

Фьючерсы на американские индексы в четверг утром продолжают уверенное падение, снижаясь на 0,6%, отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Рынком вновь завладели страхи снижения мировой экономики на фоне продолжающего "победное шествие" китайского коронавируса. "Масла в огонь подлил" и глава ФРС Джером Пауэлл, который вчера назвал коронавирус серьезной проблемой с неизвестными пока последствиями. Других сюрпризов ФРС не преподнесла, оставив ставку на неизменном уровне.

Пугает и нефть, в ходе азиатских торгов дешевеющая на 2,7%, отмечает А. Антонов. Котировки ушли под важную поддержку 58,5 доллара за баррель. Снижению способствовал не только общий негативный внешний фон, но и данные по запасам нефти в США - они выросли на 3,5 млн баррелей, в то время как консенсус-прогноз предполагал рост на 0,5 млн. Если в ближайшие часы нефть не предпримет попыток отскока, то распродажи могут лишь усилиться: среднесрочные инвесторы будут закрывать длинные позиции, а реальные нефтедобытчики вполне могут начать хеджироваться от дальнейшего снижения котировок. Следующей целью падения нефти выступает район 55 доллара за баррель.

"Рекомендуем внимательно смотреть за новостями, не исключена еще одна порция вербальных интервенций со стороны чиновников ОПЕК в поддержку нефти. Естественно, что на таком фоне российский рынок акций откроется вниз. В первый час торгов падение может составить порядка 1%", - пишет специалист компании.