Пара доллар/рубль вполне может уйти выше отметки 63 - Алор Брокер

Пара доллар/рубль в четверг вполне может уйти выше отметки 63, сообщается в комментарии Алор Брокер.

Рубль не устоит на негативном внешнем фоне и в условиях падения цен на сырьевые активы, несмотря на то что доллар стабилен к основным валютам, считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Но сейчас российская валюта больше будет ориентироваться на нефть, доходы от продажи которой прямым или косвенным образом дают как минимум половину бюджета.

"Пара доллар/рубль вполне может уйти выше отметки 63. Напомним, что сейчас нерезидентам принадлежит около трети российских ОФЗ, и, если негатив будет нарастать и мы увидим бегство от рисков, то несмотря на весь фундаментальный позитив для российской валюты, потери у рубля могут быть очень серьезными. Впрочем, не исключено, что глобального падения не будет, просто мировые рынки вступили в фазу высокой турбулентности, давая отличную возможность заработать спекулянтам", - пишет А. Антонов.