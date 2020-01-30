Утренние прогнозы: открытие вниз

В четверг аналитики прогнозируют открытие рынка акций РФ на отрицательной территории из-за ослабления склонности к риску на мировых площадках.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Рекомендуем внимательно смотреть за новостями, не исключена еще одна порция вербальных интервенций со стороны чиновников ОПЕК в поддержку нефти. Естественно, что на таком фоне российский рынок акций откроется вниз. В первый час торгов падение может составить порядка 1%".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с существенным понижением в пределах 0,3-0,6%, в диапазоне 3110-3120 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3100, 3090 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3130, 3140 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации вблизи уровня открытия".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром в четверг российские фондовые индексы окажутся под давлением из-за ослабления склонности к риску на мировых площадках, в связи с чем можно ожидать новых продаж. Панических настроений на зарубежных биржах не наблюдается, что само по себе обнадеживающий сигнал, но и поводы для покупок найти будет непросто. Спросом вновь могут пользоваться акции золотодобытчиков. Ближайшие поддержки для индексов Мосбиржи и РТС расположены на отметках 3100 и 1550 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3090-3160 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российский рынок акций отреагирует снижением на дешевеющую нефть, а также на сокращение деловой активности на китайском направлении".

ИК "Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Ожидаем разнонаправленную динамику рынка акций в четверг утром. Будут отыгрываться итоги заседания ФРС и макростатистика из США. Ориентир по индексу Мосбиржи - диапазон 3100-3130 пунктов".