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30 января 2020 года 09:28

Brent торгуется ниже $59,3 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги в среду слабыми и разнонаправленными изменениями. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду слабыми и разнонаправленными изменениями, в том числе из-за неоднозначной квартальной отчетности компаний.

Негативом для рынка являются опасения относительно распространения нового коронавируса, что может отрицательно сказаться на темпах роста глобальной экономики.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл подтвердил в среду, что экономика США находится в хорошей форме, отметив, однако, некоторые сомнения в отношении ее перспектив в связи с распространением нового коронавируса.

"Это серьезный вопрос, - заявил Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), комментируя вспышку пневмонии в Китае. - Вероятно, мы увидим некоторое ухудшение деловой активности в КНР и, возможно, глобальной активности. Нам остается лишь занять выжидательную позицию, чтобы оценить последствия для мировой экономики".

Федрезерв сохранил процентную ставку в диапазоне 1,5-1,75% годовых по итогам заседания 28-29 января и внес лишь небольшое изменение в оценку экономической ситуации, обозначив как "умеренные" темпы роста потребительских расходов в США, которые еще в декабре называл "сильными".

В ходе пресс-конференции Пауэлл заявил, что американская экономика продолжает расти умеренными темпами при сохранении сильного рынка труда.

"Мы уверены, что текущая денежно-кредитная политика является целесообразной для поддержания устойчивого экономического роста, сильного рынка труда и возврата инфляции к симметричному целевому уровню в 2%", - сказал глава ФРС.

Заявления Пауэлла были расценены инвесторами как сигнал того, что Федрезерв не намерен менять планы сохранения базовой ставки на прежнем уровне до конца текущего года, пишет газета Financial Times.

К настоящему моменту финансовую отчетность за прошедший квартал опубликовали около четверти компаний, входящих в Standard & Poor's 500. Примерно в 72% случаев их показатели оказались лучше консенсус-прогнозов, по данным FactSet.

"Ожидания сейчас, что прибыли в 2020 году поднимутся примерно на 10%, но оценки начала года, как правило, ухудшаются на протяжении года", - отмечает Байрон Вена из Blackstone.

Apple Inc. зафиксировала рекордные прибыль и выручку в первом квартале 2020 финансового года квартала, завершившегося 28 декабря, благодаря сильным продажам iPhone и носимых устройств. Котировки бумаг компании выросли в среду на 2,1%.

Акции L Brands Inc. взлетели почти на 13%. По данным СМИ, компания рассматривает возможность продажи принадлежащей ей сети магазинов нижнего белья Victoria's Secret.

Цена бумаг General Electric Co. подскочила на 10,3%. Промышленный конгломерат сократил в четвертом квартале года прибыль и выручку, но они превысили ожидания аналитиков.

Стоимость Dow Inc. выросла на 5,3%. Химическая компания зафиксировала убыток в октябре-декабре, но скорректированная прибыль оказалась выше прогнозов.

Котировки акций Boeing Co. увеличились на 1,7%, несмотря на слабую отчетность. Авиастроительный концерн неожиданно получил чистый убыток в четвертом квартале и сообщил, что будет постепенно сокращать производство самолетов 787 Dreamliner.

Между тем снизилась стоимость производителей чипов Advanced Micro Devices Inc. (-6%) и Xilinx Inc. (-10,7%), крупнейшего в мире интернет-аукциона eBay Inc. (-4,5%), сети кофеен Starbucks Corp. (-2,1%) и телекоммуникационной AT&T Inc. (-4%), поскольку их финансовая отчетность разочаровала инвесторов.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 11,6 пункта (0,04%) - до 28734,45 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов увеличилось на 5,48 пункта (0,06%) - до 9275,16 пункта.

В то же время Standard & Poor's 500 уменьшился за день на 2,84 пункта (0,09%), составив 3273,4 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг, инвесторы оценивают последствия начавшейся в Китае вспышки пневмонии для мировой экономики.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 1,93%, гонконгский Hang Seng снизился на 2,05%, южнокорейский KOSPI - на 1,84%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,33%.

Китайский фондовый рынок остается закрыт.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. За истекшие сутки в Китае зарегистрирован 1 тыс. 731 новый подтвержденный случай заболевания новым типом пневмонии и 38 случаев летального исхода. Скончались 170 человек.

Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.

Трейдеры оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершилось в среду.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых, говорится в заявлении Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания. Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Кроме того, ФРС повысила ставку по излишкам банковских резервов (IOER) до 1,6% с 1,55% и ставку по операциям обратного РЕПО до 1,5% с 1,45%.

Федрезерв продолжит выкупать казначейские векселя и во втором квартале 2020 года и будет проводить регулярные операции РЕПО, по крайней мере, до конца апреля, говорится в заявлении Центробанка.

Акции японского производителя электроники Advantest дешевеют на 6,4%, бумаги Sony Corp. снижаются на 2,14%, SoftBank - на 3,1%. Цена бумаг Casio падает на 5,2%, Canon - на 5%.

В Гонконге дешевеют акции AAC (-6,4%), Sunny Optical (-6,3%), Sands China (-4,2%), Wharf Real Estate (-3,9%).

Акции южнокорейской Samsung снижаются на 3,2% после того, как компания отчиталась о падении квартальной чистой прибыли почти на 40%. Капитализация австралийской Beach Energy выросла на 3,5%.

Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются из-за связанных с коронавирусом опасений, а также из-за повышения запасов в США, сообщает MarketWatch.

Мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 МСК подешевели на $0,53 (на 0,89%) - до $59,28 за баррель. В среду их цена выросла на $0,3 (на 0,5%), составив на закрытие $59,81 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на $0,54 (на 1,01%) - до $52,79 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на $0,15 (на 0,28%), завершив день на отметке $53,33 за баррель.

С начала января WTI подешевела примерно на 14%.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 3,548 млн баррелей. Это максимальное повышение с 1 ноября.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали гораздо менее значительное увеличение - на 1,4 млн баррелей. При этом Американский институт нефти (API), который получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе, сообщил о сокращении запасов на 4,3 млн баррелей.

Резервы бензина в США на прошлой неделе увеличились на 1,203 млн баррелей, в то время как запасы дистиллятов упали на 1,289 млн баррелей, согласно официальным данным.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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