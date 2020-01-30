Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию четверга понижением - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи в четверг откроет торговую сессию понижением в пределах 0,3-0,6%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с существенным понижением в пределах 0,3-0,6%, в диапазоне 3110-3120 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3100, 3090 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3130, 3140 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации вблизи уровня открытия", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Большое количество важных иностранных статистических показателей выйдет во второй половине четверга. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по мнению В. Манжоса, может оказать одновременная публикация в США предварительной оценки ВВП за 4 квартал и еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице (16:30 мск).