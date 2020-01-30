Доллар уйдет выше отметки 62,6 рубля - Промсвязьбанк

Рубль ослабнет в четверг утром по отношению к основным мировым валютам, доллар уйдет выше отметки 62,6 рубля, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Давление на рубль в четверг окажет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent с утра отступил в район 59,2 доллара за баррель, снизившись на 0,6%. Также продажам в рубле будет способствовать ослабление валют развивающихся рынков, которые с утра теряют в пределах 0,3%. Дополнительным фактором продолжат оставаться высокие ежедневные объемы покупок валюты по бюджетному правилу.

"Учитывая это, в начале сессии ожидаем ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, доллар уйдет выше 62,6 рубля. При этом в течение сессии продажи могут продолжить преобладать, что позволит американской валюте сделать еще один шаг к верхней границе диапазона 62-63 рубля. Поводом к ослаблению рубля может стать очередная волна бегства от риска на фоне распространения коронавирусной инфекции", - пишет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Специалист также отмечает, что в текущей ситуации следующем препятствием на пути к 63 рублям будет выступать среднесрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов сентября прошлого года и проходящий в районе 62,8 рубля.