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29 января 2020 года 19:42

Рубль вечером продолжает дешеветь к доллару и евро в ожидании новых сигналов с внешних рынков

Москва. 29 января. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в среду вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов с внешних рынков и на фоне сократившей темпы роста нефти.

Курс доллара США составил 62,66 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 36,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,93 руб./EUR1, подорожав на 30,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 33,94 копейки - до 65,48 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", умеренное ослабление нацвалюты на вечерних торгах происходит в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность из-за завершения пика налоговых выплат января. При этом в центре внимания трейдеров остаются новости, касающиеся вспышки пневмонии в КНР.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились почти 6 тыс. человек, 132 человека погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции, Германии и Финляндии.

Между тем председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханом выразил уверенность в том, что Китай сумеет остановить распространение коронавируса, сообщает телеканал CGTN. По его данным, глава ВОЗ "со своей стороны высоко оценил быструю идентификацию последовательности генома и серию мер, направленных на обуздание вспышки вируса".

В среду будут подведены итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых, полагает подавляющее большинство экспертов, опрошенных различными СМИ.

Эксперты не ожидают, что Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) примет решение об изменении программы выкупа казначейских векселей на январском заседании. Однако некоторые из них не исключают, что Федрезерв сделает маленький шаг, чтобы протестировать свои взаимоотношения с рынками, - поднимет ставку по излишкам банковских резервов (IOER) на 5 базисных пунктов - до 1,6%.

Итоги заседания ФРС будут подведены в 22:00 МСК, пресс-конференция главы регулятора Джерома Пауэлла состоится в 22:30 МСК.

Минфин в среду разместил два выпуска ОФЗ. Это четырехлетние ОФЗ-ПК серии 24021 и шестилетние ОФЗ-ПД серии 26226. Всего было продано ОФЗ-ПК серии 24021 на общую сумму 36 млрд 144 млн рублей по номиналу при спросе 171 млрд 603 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 36 млрд 327 млн рублей. Средневзвешенная цена по размещению ОФЗ-ПК серии 24021 с погашением 24 апреля 2024 года составила 100,5053% от номинала.

ОФЗ-ПД серии 26226 были проданы на общую сумму 23 млрд 413 млн рублей по номиналу при спросе 72 млрд 331 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 26 млрд 467 млн рублей. Средневзвешенная цена по размещению ОФЗ-ПД серии 26226 с погашением 7 октября 2026 года составила 110,755% от номинала, что соответствует доходности 6,06% годовых.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, с утра среды рубль попытался продолжить вчерашний отскок вслед за внешними рынками, но без особого успеха, так как на рынке ощущался заметный спрос на валюту, даже несмотря на остаточные налоговые выплаты января.

"Сейчас можно отметить, что рынок остается крайне нервным, поскольку никто до конца так и не может спрогнозировать, чем для мировой экономики завершится ситуация с коронавирусом. Поэтому рисковые активы шатает от пессимизма к оптимизму по нескольку раз в день, при этом рубль поддержали удачные размещения ОФЗ. Сегодня Минфин размещал два выпуска, спрос на них оказался существенно выше предложения. Игроки ждут важных для всех рынков событий. Это итоги заседания ФРС США и данных Минэнерго США по запасам нефти", - отметил Карпов.

"Рубль пытался начать день позитивно, но все же не смог удержаться от ослабления. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3765 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 6,37%, недельная 6,41%, а месячная 6,43%. Минфин 29 января провел два аукциона ОФЗ. На первом из них инвесторам были предложены ОФЗ-ПК выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 года. Реализованный объем составил 36,144 млрд рублей по номиналу при спросе 171,603 млрд рублей по номиналу. Рынок явно рассчитывал на более высокую доходность, хотя и размещенный объем все же оказался достаточно большим. В остальном можно говорить, что слабость рубля предопределяется общим усилением доллара на глобальном рынке перед оглашением решения ФРС", - подчеркнул ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют повышенную волатильность после публикации данных о запасах нефти в США, возобновив повышение после резкого снижения сразу после публикации данных. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 0,49% - до $59,1 за баррель. Фьючерс на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысился на 0,04% - до $53,5 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 3,55 млн баррелей, бензина - на 1,203 млн баррелей, в то время как запасы дистиллятов сократились на 1,289 млн баррелей. Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,27 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали увеличение запасов нефти на 1,29 млн баррелей. Они также в среднем ожидали увеличения резервов бензина на 1,581 баррелей, снижения запасов дистиллятов на 950 тыс. баррелей.

При этом запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 758 тыс. баррелей. Добыча нефти в США не изменилась, оставшись на уровне 13 млн баррелей в сутки.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 30 января на 43,65 копейки, до 62,3934 руб./$1, и уменьшил курс евро на 54,96 копейки, до 68,6764 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 33,04 копейки по отношению ко вторнику и составил 62,4921 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 16,26 копейки и составил 62,5825 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 173,735 млн, из которых $667,488 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 506,247 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 56,02 копейки, до 68,7393 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 28,85 копейки и составил 68,8418 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR802,709 млн, из которых EUR314,226 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR488,483 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 6,37% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок - на уровне 6,41% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на уровнях вторника - 6,43%, 6,46% и 6,47% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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