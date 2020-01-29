Рост рынка акций вслед за миром вечером сдержала просевшая нефть

Москва. 29 января. Рынок акций РФ в среду подрос вслед за мировыми фондовыми площадками благодаря некоторому ослаблению опасений, связанных с распространением нового коронавируса в Китае и за его пределами, однако "бычий" настрой в конце торгов был омрачен просевшей нефтью на статистике Минэнерго США.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3128,8 пункта (+0,5%), индекс РТС просел из-за ослабления рубля до 1570,65 пункта (-0,1%); цены большинства основных рублевых "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,5%.

Доллар подорожал до 62,75 рубля (+0,46 рубля).

Повысился курс рублевых акций "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+3,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,2%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+3,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%).

Просели бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,7% и -0,1% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%), "Аэрофлота" (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%).

В среду в Азии динамика индексов была смешанной, учитывая, что Гонконг вернулся к работе после новогодних праздников (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng упал на 2,8%, отыгрывая откат мировых рынков начала недели, Китай не работает до 3 февраля), слабо "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40 растут на 0,04-0,4%, FTSE топчется на уровне вторника) и Америка (индекс S&P 500 растет на 0,3%).

По последним данным, в КНР коронавирусом заразились свыше 6 тыс. человек, более 130 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германия, Франция и Финляндия.

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханом выразил уверенность в том, что Китай сумеет остановить распространение коронавируса, сообщил телеканал CGTN.

По его данным, глава ВОЗ "со своей стороны высоко оценил быструю идентификацию последовательности генома и серию мер, направленных на обуздание вспышки вируса".

В США набирает обороты сезон квартальных отчетов, на что обращают внимание инвесторы. В среду стало известно, что концерн Boeing неожиданно получил чистый убыток в четвертом квартале 2019 года и сообщил, что сократит производство самолетов 787 Dreamliner с 14 до 12 штук в месяц в конце 2020 года, а в начале 2021 года, предположительно, снизит производство до 10 самолетов в месяц. При этом за весь 2019 год компания получила убыток впервые с 1997 года.

Нефть днем в среду росла на данных Американского института нефти (API) о сокращении запасов нефти в США на 4,27 млн баррелей и ожиданиях, что страны ОПЕК+ могут принять меры для поддержки цен на нефть путем продления срока действия соглашения об ограничении добычи.

Однако вышедшие в 18:30 МСК данные Минэнерго США о запасах сырья оказались негативными (резервы нефти выросли на 3,55 млн баррелей при прогнозах роста на 1,29 млн баррелей), из-за чего Brent к 18:50 МСК оказалась на $0,2 ниже уровня суточной давности. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $58,89 за баррель (+0,1% и +0,3% накануне), мартовская цена WTI - $53,32 за баррель (-0,3% и +0,6% во вторник).

Как отмечают эксперты Sberbank CIB, поддержку нефти оказали новости от ОПЕК и уменьшение поставок из Ливии. Инвесторы рынка акций постепенно отказываются от стратегии тотальных продаж и начинают применять более деликатный подход, классифицируя эмитентов с учетом их фундаментальной уязвимости перед последствиями коронавирусной эпидемии в КНР (по мнению глобальных инвесторов, больше других от распространения коронавируса пострадают авиаперевозчики и производители товаров класса "люкс").

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, глобальный рынок постепенно обретает понимание по поводу не столь высокой опасности нового коронавируса в Китае, который оказался не таким смертельным, каким был тяжелый остро-респираторный синдром в 2003 году. В Гонконге уже заявляют о создании вакцины, а сам коронавирус поддается лечению препаратами, которые применяют для профилактики ВИЧ. В ОПЕК говорят о том, что могут пойти на расширение ограничения добычи, если мировое потребление снизится. В остальном рынки поддерживают низкие ставки и объемы ликвидности, предоставляемые центральными банками.

В акциях "Мечела" прошла фиксация прибыли на новостях о продаже Эльгинского проекта. "Полюс" и Polymetal (MOEX: POLY) подешевели на ослаблении восприятия рисков, а "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) и "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) могут увидеть снижение выручки по китайскому направлению.

В США General Electric отчиталась лучше ожиданий, что спровоцировало рост ее акций. McDonald's отчитался лучше ожиданий, как и Apple. Вечером в среду состоится главное событие дня - ФРС огласит свое решение по ставке, хотя изменений не ожидается. Однако, как и всегда, для рынка будут важны детали в протоколе. Американский регулятор может смягчить риторику с учетом негативного влияния китайского коронавируса. Российский рынок следует за внешними площадками, но все же главным фактором роста остается его высокая доходность, которая стала еще более интересной после коррекции, считает Кочетков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, рынку акций РФ не удалось удержаться у максимумов дня, а к концу сессии заметная часть роста была скомпенсирована. При этом с технической точки зрения в ходе движения индекс МосБиржи закрыл "гэп" понедельника, но не смог закрепиться выше локального сопротивления 3130 пунктов. Это говорит в пользу возможного повторного тестирования восходящего тренда ускорения, берущего начало от минимумов октября прошлого года и проходящего в районе 3085 пунктов.

До конца недели, кроме распространения коронавируса, важным фактором для рынков станут результаты заседания ФРС США. Если регулятор не даст стимул к активизации спроса на рисковые активы, то рынки акций уже в ближайшие сессии могут возобновить снижение, а доллар будет расти, считает аналитик.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, пока неясно, чем вызван оптимизм на рынках во вторник-среду, которые остаются локально перекупленными, страхи падения мировой экономики из-за новой эпидемии в КНР никуда не делись, а коронавирус продолжает активно размножаться.

Возможно, инвесторы возлагают надежды на пресс-конференцию главы ФРС США Джерома Пауэлла по итогам двухдневного заседания регулятора. Ставка с вероятностью почти 100% будет оставлена неизменной, но интерес представляют риторика Пауэлла и информация о программе количественного смягчения. Если Федрезерв продолжит накачку финансовой системы деньгами с темпами на уровне конца прошлого года, то "китайские страхи" просто будут залиты деньгами, и серьезного падения рынков ждать не стоит.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+39,4%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+12,2%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+7,3%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+6,8%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+5,3%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (+4,2%), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (+4%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+3,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-21,9%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-12,6%), ПАО "Галс-девелопмент" (MOEX: HALS) (-5,8%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-4,2%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-4,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 66,029 млрд рублей (из них 12,383 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" ).