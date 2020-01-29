Цены евробондов РФ в среду вновь подросли вслед за UST на ожиданиях сохранения стимулирующей политики ФРС

Москва. 29 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду вновь подросли благодаря позитивной ценовой динамике американских казначейских обязательств (US Treasuries), которая сформировалась на ожиданиях сохранения стимулирующей денежно-кредитной политики ФРС США в условиях возросших рисков, связанных с китайским вирусом. Исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК не изменилась по отношению к закрытию вторника и составила 113,82% от номинала, что соответствует доходности 2,53% годовых (без изменений к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла на 6 базисных пунктов, составив 100,995% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 1,435% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 3 пункта и составил 109,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 51 базисный пункт по отношению к предыдущему закрытию, составив 135,84% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 3,61% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 31 пункт, поднявшись до 131,6% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 3,55% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 16 базисных пунктов - до 112,52% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 2,59% годовых), с погашением в 2023 году - на 12 базисных пунктов, до 109,32% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 2,19 годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 вырос в цене на 80 базисных пунктов - до 128,25% от номинала (доходность снизилась на 4 пункта - до 3,615% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 5 базисных пунктов, до 109,93% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 2,755% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации вновь растут в цене и соответственно их доходности снижаются, отыгрывая снижение процентных ставок базовых активов - US Treasuries. В свою очередь спрос на американские казначейские обязательства стимулируется возросшими опасениями относительно того, что вспышка нового коронавируса в Китае может привести к замедлению темпов роста как китайской экономики, так и целого ряда других экономик мира. Таким образом, ЦБ Китая и центробанки других стран, включая и ФРС США, будут вынуждены дольше проводить стимулирующую денежно-кредитную политику, чем это ожидалось ранее. При этом выросла вероятность снижения ставки Федрезерва США в этом году, в частности инвесторы сейчас ожидают снижение ставки уже в октябре, в то время как ранее такие действия американского регулятора прогнозировались участниками рынка лишь на начало 2021 года", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.