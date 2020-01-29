Лучшее для рубля уже позади, потенциал бондов ограничен, а вот акции РФ могут принести доход - "Ренессанс Капитал"

Лучшее для рубля, скорее всего, уже позади, потенциал бондов ограничен, а вот российские акции могут принести доход, считает директор управления "Ренессанс Капитала" по работе на рынках акций Максим Орловский.

При этом, как сказал эксперт на встрече с журналистами в среду, российские суверенные еврооблигации в настоящее время представляются более привлекательными, чем рублевые.

По прогнозам экономистов ИК, при цене нефти марки Brent на уровне $60 за баррель в среднем курс рубля в 2020 году составит порядка 66,5 руб./$1.

Как говорится в обзоре ИК, аналитики "Ренессанс Капитала" считают Россию одной из лучших опций для инвестирования в акции, учитывая ожидаемое ускорение роста российской экономики и сохранения самой высокой дивидендной доходности среди аналогов.

По словам Орловского, стоит обратить внимание на акции компаний с госучастием, так как они, скорее всего, будут увеличивать дивиденды. "Дивиденды меняют все. Инвесторы все прощают и забывают, когда компания начинает платить щедрые дивиденды", - сказал он.

Кроме того, высока привлекательность нефтяной отрасли, а вот металлургический сектор, скорее всего, будет демонстрировать слабую динамику котировок, добавил эксперт.

Продолжение роста котировок акций золотодобывающих компаний под вопросом. "Для золота время низких ставок является позитивным, но сейчас все меняется. Если посмотреть, кто покупает золото, то окажется, что это в основном фонды, а не физический спрос. А фонды как вложили, так и выведут. Вот, например, изменение предпочтений нового поколения негативно повлияло на стоимость природных алмазов, технологии победили. Так и с золотом может быть, ведь это металл, который не имеет под собой никакого применения, а является отголоском золотого стандарта, что золото - это деньги. Мы видели много интересных вещей, так, платина стала дешевле золота, а палладий вырос в цене почти в десять раз", - сказал директор управления "Ренессанс Капитала" по работе на рынках акций.

В то же время, как отметил Орловский, санкционные риски по-прежнему на повестке дня. "Они не реализовались в 2019 году, и мы не будем их закладывать в базовый сценарий, но полностью исключать тоже не будем", - сказал он.