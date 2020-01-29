Золото дешевеет на фоне ослабления паники, связанной с коронавирусом - Sberbank CIB

Золото дешевеет на фоне ослабления паники, связанной с коронавирусом, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Во вторник в первой половине дня золото торговалось около $1 580 за унцию, но после начала торгов в США цены начали отступать к отметке $1 570 за унцию и сегодня утром достигли $1 565 за унцию. По мнению аналитика Sberbank CIB Михаила Шейбе, эта коррекция связана в основном с ослаблением опасений относительно эпидемии коронавируса, несмотря на отсутствие видимого улучшения ситуации.

"Глава ВОЗ на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином выразил уверенность в том, что Китай сможет взять под контроль распространение вируса, - указывает М. Шейбе. - По нашему мнению, на данный момент преждевременно начинать продажи защитных активов, пока китайские власти не остановили распространение эпидемии и не отменили введенные ранее ограничения. Вчерашнее сообщение канала CNBC о том, что Белый дом изучает вопрос о приостановке авиасообщения с Китаем, а также растущее число подтвержденных случаев заболевания (вчера оно увеличилось на 1 459 - до 5 974 чел.) и смертельных случаев (во вторник оно выросло на 26 чел. до 132) позволяют предположить, что эпидемию пока не удается сдержать или полностью взять под контроль".

Инвесторы в среду переключат внимание с коронавируса на итоги заседания ФРС США и пресс-конференцию ее председателя (начало - в 22:00 мск). "Наши аналитики по валютному рынку ожидают, что ставки останутся без изменений, но при этом Федрезерв продлит сроки покупок казначейских векселей до 3К20 (покупки осуществляются с осени 2019 года в объеме $60 млрд в месяц), - указывает эксперт Sberbank CIB. - Это должно обеспечить приток в систему нескольких сотен миллиардов долларов, в результате чего трехмесячные ставки, вероятно, снизятся примерно на 10 б. п., а доллар ослабеет. В свою очередь, усиление спроса на риск, несмотря на ослабление американской валюты, окажет серьезное давление на котировки золота: мы полагаем, что сегодня к вечеру они опустятся до $1 555 за унцию. Не исключено, что перед объявлением итогов заседания ФРС поддержку золоту окажет возобновление глобальной рискофобии на фоне новых сообщений о распространении коронавируса".