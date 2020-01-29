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Главная / Мнения аналитиков / ЦБ РФ продолжит курс на снижение ключевой ставки в этом году, если рубль будет относительно стабильным - Saxo Bank
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29 января 2020 года 16:52
ЦБ РФ продолжит курс на снижение ключевой ставки в этом году, если рубль будет относительно стабильным - Saxo Bank
Если рубль будет относительно стабильным, то ЦБ РФ в этом году с удовольствием продолжит курс на снижение ключевой ставки, сообщается в комментарии Saxo Bank "Что касается ключевой ставки, то ЦБ РФ в этом году с удовольствием продолжит курс на снижение при условии, что рубль будет относительно стабильным, чтобы поддержать довольно вялую российскую экономику. Она, впрочем, может несколько оживиться в течение года благодаря росту цен на нефть, так как сильный рубль снимает проблему инфляции. Но я бы удивился снижению ставки за 2020 год более чем на 50-75 базисных пунктов (базовый сценарий – ключевая ставка 5,50% к концу года). Думаю, что из-за рынков волатильных активов, страхов рецессии в США и длительной слабости на других рынках российский ЦБ вряд ли захочет сигнализировать о смягчении монетарной политики ниже уровня 5,50%", - пишет главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.
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29 января 2020 года 19:42
Москва. 29 января. Доллар и евро повышаются на "Московской бирже" в среду вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов с внешних рынков и на фоне сократившей темпы роста нефти. читать дальше
.29 января 2020 года 19:40
Москва. 29 января. Рынок акций РФ в среду подрос вслед за мировыми фондовыми площадками благодаря некоторому ослаблению опасений, связанных с распространением нового коронавируса в Китае и за его пределами, однако "бычий" настрой в конце торгов был омрачен просевшей нефтью на статистике Минэнерго США. читать дальше
.29 января 2020 года 19:00
Цены евробондов РФ в среду вновь подросли вслед за UST на ожиданиях сохранения стимулирующей политики ФРС
Москва. 29 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду вновь подросли благодаря позитивной ценовой динамике американских казначейских обязательств (US Treasuries), которая сформировалась на ожиданиях сохранения стимулирующей денежно-кредитной политики ФРС США в условиях возросших рисков, связанных с китайским вирусом. Исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. читать дальше
.29 января 2020 года 18:58
Рубль в среду ослаб по отношению к основным мировым валютам, испытав давление внешних и внутренних факторов - Промсвязьбанк
Российский рубль в среду ослаб по отношению к основным мировым валютам на валютной секции Московской биржи, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Так, к окончанию основной сессии доллар поднялся на 0,7%, торгуясь чуть выше 62,7 рубля, евро подтянулся на 0,6%,... читать дальше
.29 января 2020 года 18:20
Лучшее для рубля уже позади, потенциал бондов ограничен, а вот акции РФ могут принести доход - "Ренессанс Капитал"
Лучшее для рубля, скорее всего, уже позади, потенциал бондов ограничен, а вот российские акции могут принести доход, считает директор управления "Ренессанс Капитала" по работе на рынках акций Максим Орловский. При этом, как сказал эксперт на встрече с журналистами в среду, российские суверенные... читать дальше
.29 января 2020 года 17:50
Тенденция к сворачиванию аппетитов к риску может продолжиться, вполне возможно дальнейшее снижение пары евро-доллар к отметке 1,09 и ниже, а также продолжение снижения иеновых пар, говорится в комментарии "ВТБ Капитал Форекс". Последняя треть января сопровождалась массовым сворачиванием... читать дальше
.29 января 2020 года 17:21
Золото дешевеет на фоне ослабления паники, связанной с коронавирусом, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Во вторник в первой половине дня золото торговалось около $1 580 за унцию, но после начала торгов в США цены начали отступать к... читать дальше
.29 января 2020 года 16:28
Текущая неопределённость с коронавирусом вместе с низкими ставками заставят рынки уйти в "боковое" движение - "КИТ Финанс Брокер"
Текущая неопределённость с распространением коронавируса в совокупности с низкими ставками заставят рынки уйти в "боковое" движение, говорится в комментарии "КИТ Финанс Брокер". "Мы полагаем, что текущая неопределённость о распространении коронавируса в совокупности с низкими ставками заставят... читать дальше
.29 января 2020 года 16:01
(добавлены 5-й и 7-й абзацы) Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" ожидает увеличения темпов роста российской экономики в 2020 году более чем в два раза - до 2,6% по сравнению с предыдущим годом, а затем в 2021 году - на 2,5%, сообщила экономист ИК по России и СНГ Софья Донец на... читать дальше
.29 января 2020 года 15:44
Прорыв золотом уровня $1580 может привести к новому резкому скачку цен в диапазон $1600-1650 - ИК "Фридом Финанс"
Прорыв золотом уровня $1580 может привести к новому резкому скачку цен в диапазон $1600-1650 за унцию, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Мировые инвестфонды накопили рекордный запас золота - свыше 2500 тонн. Такие объемы инвестиций в драгметалл рынок не видел с конца 2012 года, на... читать дальше
.29 января 2020 года 15:36
Москва. 29 января. Доллар и евро ускорили темпы роста на "Московской бирже" в среду днем; без поддержки спроса на рублевую ликвидность из-за завершения пика налогового периода января рубль усилил снижение к бивалютной корзине, даже несмотря на позитивную динамику мировых рынков и дорожающую нефть. читать дальше
.29 января 2020 года 15:22
Индекс Мосбиржи в четверг может торговаться в пределах диапазона 3120-3165 пунктов, сообщается в комментарии "БКС Премьер". Российский рынок акций в середине недели сумел развить отскок, внешний фон сопутствовал осторожным покупкам, которые концентрируются главным образом в электросетевом и... читать дальше
.29 января 2020 года 15:00
Учитывая текущий рост прибылей на уровне 2%, американские компании показывают хорошие результаты и сильно опережают консенсус-прогноз на уровне -2%, говорится в комментарии Julius Baer. Руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг считает, что ожидания по прибылям в первом... читать дальше
.29 января 2020 года 14:40
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по фунту стерлингов в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии экономиста банка Дэвида Мейера. Законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза, ратифицирующий инициированное премьер-министром Борисом Джонсоном соглашение с ЕС, официально... читать дальше
.29 января 2020 года 13:55
Целевая цена по акциям EBAY на горизонте года составляет $40, однако в краткосрочной перспективе возможно их падение до $30-32, сообщается в комментарии директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова. eBay Inc., бывший лидер электронной коммерции и первопроходец в... читать дальше
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