ЦБ РФ продолжит курс на снижение ключевой ставки в этом году, если рубль будет относительно стабильным - Saxo Bank

Если рубль будет относительно стабильным, то ЦБ РФ в этом году с удовольствием продолжит курс на снижение ключевой ставки, сообщается в комментарии Saxo Bank

"Что касается ключевой ставки, то ЦБ РФ в этом году с удовольствием продолжит курс на снижение при условии, что рубль будет относительно стабильным, чтобы поддержать довольно вялую российскую экономику. Она, впрочем, может несколько оживиться в течение года благодаря росту цен на нефть, так как сильный рубль снимает проблему инфляции. Но я бы удивился снижению ставки за 2020 год более чем на 50-75 базисных пунктов (базовый сценарий – ключевая ставка 5,50% к концу года). Думаю, что из-за рынков волатильных активов, страхов рецессии в США и длительной слабости на других рынках российский ЦБ вряд ли захочет сигнализировать о смягчении монетарной политики ниже уровня 5,50%", - пишет главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.