Рубль днем несколько усилил снижение к доллару и евро без поддержки налоговых выплат

Москва. 29 января. Доллар и евро ускорили темпы роста на "Московской бирже" в среду днем; без поддержки спроса на рублевую ликвидность из-за завершения пика налогового периода января рубль усилил снижение к бивалютной корзине, даже несмотря на позитивную динамику мировых рынков и дорожающую нефть.

Курс доллара США составил 62,68 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 38,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,97 руб./EUR1, подорожав на 34,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 36,95 копейки - до 65,51 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 30 января на 43,65 копейки, до 62,3934 руб./$1, и уменьшил курс евро на 54,96 копейки, до 68,6764 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько ускорил темпы снижения к доллару и евро на дневных торгах, несмотря на позитивную динамику мировых рынков и дорожающую нефть. Ослабление нацвалюты происходит в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность из-за завершения пика налоговых выплат января. Большинство валют emerging markets при этом демонстрирует смешанную динамику - турецкая лира, бразильский реал снижаются, а мексиканский песо и южноафриканский рэнд повышаются.

Новости, касающиеся вспышки пневмонии в КНР, остаются в центре внимания трейдеров. Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились почти 6 тыс. человек, 132 человека погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.

Между тем председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханом выразил уверенность в том, что Китай сумеет остановить распространение коронавируса, сообщает телеканал CGTN. По его данным, глава ВОЗ "со своей стороны высоко оценил быструю идентификацию последовательности генома и серию мер, направленных на обуздание вспышки вируса".

В среду будут подведены итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых, полагает подавляющее большинство экспертов, опрошенных различными СМИ.

Эксперты не ожидают, что Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) примет решение об изменении программы выкупа казначейских векселей на январском заседании. Однако некоторые из них не исключают, что Федрезерв сделает маленький шаг, чтобы протестировать свои взаимоотношения с рынками, - поднимет ставку по излишкам банковских резервов (IOER) на 5 базисных пунктов - до 1,6%.

Итоги заседания ФРС будут подведены в 22:00 МСК, пресс-конференция главы регулятора Джерома Пауэлла состоится в 22:30 МСК.

Нефть дорожает в среду на информации о снижении запасов в США, а также на ожиданиях, что страны ОПЕК+ могут принять меры для поддержки цен на нефть. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК выросла на 0,75% - до $59,25 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал также на 0,75% - до $53,88 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,27 млн баррелей.

Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей будет обнародован в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов на прошлой неделе на 1,29 млн баррелей.

Данные API несколько отвлекли внимание трейдеров от вспышки пневмонии в Китае, вызванной новым коронавирусом. Кроме того, в СМИ появились сообщения о том, что страны ОПЕК+ могут продлить срок действия соглашения об ограничении добычи. По данным источников Reuters, ОПЕК+ может рассмотреть возможность более существенного сокращения добычи в случае, если распространение коронавируса приведет к резкому падению спроса на нефть.

"Рубль вновь слабеет вместе с другими валютами EM и рисковыми активами. Сейчас рынки успокоились, поэтому не стоит ожидать ослабления рубля до 63 руб./$1 в ближайшие дни, но и вероятность возврата курса обратно в диапазон 61-62 руб./$1 мы оцениваем как достаточно низкую, в пользу ослабления рубля продолжат играть упавшие нефтяные котировки и уход инвесторов от риска на фоне развивающейся истории с вирусом в Китае. При этом, с точки зрения фундаментальных факторов, курс рубля на уровне 63 руб./$1 выглядит более обоснованным", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Полагаю, что неопределенность и высокая волатильность на рынках сохранятся до понедельника, пока не откроются китайские рынки. Вялое восстановление рынка нефти продолжается. Рубль отыграл у доллара больше 65% потерь, но днем перешел к ослаблению. Сегодня многие участники рынка остаются в длинных позициях по рублю, а не доллару. Если негативных новостей из Китая не поступит, то на фоне роста нефтяных котировок стоит ожидать укрепления рубля до 62 руб./$1", - отмечает аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов.

"Вечером мы не исключаем восстановления рубля и глобального ослабления доллара на фоне восстановления спроса на риск после заседания ФРС США. Мы полагаем, что Федрезерв оставит ставку без изменений, но может продлить программу покупки краткосрочных американских казначейских облигаций в объеме $60 млрд в месяц с 2К20 до 3К20. В результате объем долларовой ликвидности вырастет на несколько сотен миллиардов, что должно привести к снижению трехмесячных ставок примерно на 10 б.п. и вызвать ослабление доллара. Кроме того, в целом такая мера окажет психологическую поддержку рынкам, поскольку инвесторы всегда очень чутко следят за ситуацией с долларовой ликвидностью и обычно более спокойны, когда она благоприятна", - отмечают аналитики Sberbank Investment Research.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 6,37% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок - на уровне 6,41% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на уровнях вторника - 6,43%, 6,46% и 6,47% годовых соответственно.