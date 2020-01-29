Прорыв золотом уровня $1580 может привести к новому резкому скачку цен в диапазон $1600-1650 - ИК "Фридом Финанс"

Прорыв золотом уровня $1580 может привести к новому резкому скачку цен в диапазон $1600-1650 за унцию, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

Мировые инвестфонды накопили рекордный запас золота - свыше 2500 тонн. Такие объемы инвестиций в драгметалл рынок не видел с конца 2012 года, на который в тот момент пришелся пик европейского долгового кризиса. Рекордный спрос демонстрируют как индексные фонды в лице крупнейших ETF, так и фонды активного управления, в частности, американские хедж-фонды. Триггером для покупок в последнюю неделю стала вспышка коронавируса, который многие управляющие восприняли как "черного лебедя" после многолетнего ралли. Однако на ценах самого металла этот приток пока не сказался, отмечают аналитики ИК "Фридом Финанс".

Унция золота с начала года торгуется в коридоре $1540-1580, ожидая прорыва вверх. Этому способствуют не только настроения на рынке, но также ускорение инфляции, укрепление доллара и стремление ФРС удержать рынки от обвала за счет новых вливаний ликвидности. "По нашему мнению, прорыв уровня $1580 может привести к новому резкому скачку цен на золото в диапазон $1600-1650. Доходность такой инвестиции составит до 15% в годовом выражении", - указывают специалисты ИК.