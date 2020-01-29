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Главная / Мнения аналитиков / Прорыв золотом уровня $1580 может привести к новому резкому скачку цен в диапазон $1600-1650 - ИК "Фридом Финанс"
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29 января 2020 года 15:44
Прорыв золотом уровня $1580 может привести к новому резкому скачку цен в диапазон $1600-1650 - ИК "Фридом Финанс"
Прорыв золотом уровня $1580 может привести к новому резкому скачку цен в диапазон $1600-1650 за унцию, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Мировые инвестфонды накопили рекордный запас золота - свыше 2500 тонн. Такие объемы инвестиций в драгметалл рынок не видел с конца 2012 года, на который в тот момент пришелся пик европейского долгового кризиса. Рекордный спрос демонстрируют как индексные фонды в лице крупнейших ETF, так и фонды активного управления, в частности, американские хедж-фонды. Триггером для покупок в последнюю неделю стала вспышка коронавируса, который многие управляющие восприняли как "черного лебедя" после многолетнего ралли. Однако на ценах самого металла этот приток пока не сказался, отмечают аналитики ИК "Фридом Финанс". Унция золота с начала года торгуется в коридоре $1540-1580, ожидая прорыва вверх. Этому способствуют не только настроения на рынке, но также ускорение инфляции, укрепление доллара и стремление ФРС удержать рынки от обвала за счет новых вливаний ликвидности. "По нашему мнению, прорыв уровня $1580 может привести к новому резкому скачку цен на золото в диапазон $1600-1650. Доходность такой инвестиции составит до 15% в годовом выражении", - указывают специалисты ИК.
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29 января 2020 года 19:42
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.29 января 2020 года 19:40
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.29 января 2020 года 19:00
Цены евробондов РФ в среду вновь подросли вслед за UST на ожиданиях сохранения стимулирующей политики ФРС
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.29 января 2020 года 18:58
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.29 января 2020 года 18:20
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.29 января 2020 года 17:50
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.29 января 2020 года 16:52
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.29 января 2020 года 16:28
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.29 января 2020 года 16:01
(добавлены 5-й и 7-й абзацы) Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" ожидает увеличения темпов роста российской экономики в 2020 году более чем в два раза - до 2,6% по сравнению с предыдущим годом, а затем в 2021 году - на 2,5%, сообщила экономист ИК по России и СНГ Софья Донец на... читать дальше
.29 января 2020 года 15:36
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.29 января 2020 года 15:22
Индекс Мосбиржи в четверг может торговаться в пределах диапазона 3120-3165 пунктов, сообщается в комментарии "БКС Премьер". Российский рынок акций в середине недели сумел развить отскок, внешний фон сопутствовал осторожным покупкам, которые концентрируются главным образом в электросетевом и... читать дальше
.29 января 2020 года 15:00
Учитывая текущий рост прибылей на уровне 2%, американские компании показывают хорошие результаты и сильно опережают консенсус-прогноз на уровне -2%, говорится в комментарии Julius Baer. Руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг считает, что ожидания по прибылям в первом... читать дальше
.29 января 2020 года 14:40
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