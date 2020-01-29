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29 января 2020 года 16:01
Ренессанс Капитал ожидает ускорения темпов роста ВВП РФ в 2020г более чем в 2 раза - до 2,6%
(добавлены 5-й и 7-й абзацы) Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" ожидает увеличения темпов роста российской экономики в 2020 году более чем в два раза - до 2,6% по сравнению с предыдущим годом, а затем в 2021 году - на 2,5%, сообщила экономист ИК по России и СНГ Софья Донец на встрече с журналистами в среду. Как отметила Донец, по ее оценкам, ускорение роста ВВП обеспечат растущее потребление и инвестиции на фоне смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) и бюджетной политики, включая реализацию нацпроектов, а также сведения к нулю эффекта от повышения НДС в 2019 году. По словам экономиста ИК, бюджетная политика РФ, скорее всего, станет в 2020 году по-настоящему стимулирующей впервые за шесть лет, что будет оказывать поддержку российской экономике. Смягчение ДКП также будет позитивно влиять на темпы роста ВВП РФ в 2020 году. Однако в отличие от бюджетной политики значительная часть поддержки от смягчения ДКП уже реализовалась до конца 2019 года, подчеркнула Донец. По ее мнению, в 2020 году стоит ожидать одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов - до 6%, что составляет долгосрочное нейтральное значение ставки, на котором она может сохраниться достаточно длительное время. "Фактически можно выделить три плюса. Не повышаются налоги, то есть не увеличивается налоговая нагрузка, и мы не имеем того отрицательного шока от повышения НДС, который был в прошлом году. Это первый плюс. Второй плюс заключается в том, что у нас продолжают расходоваться те средства, которые были недорасходованы в 2019 году. И третий плюс, который мы видим - это дополнительные расходы, которые могут быть внесены с учетом анонсированных социальных мер", - сказала Софья Донец. При этом экономист добавила, что не ожидает снижения Центробанком РФ ключевой ставки по итогам февральского заседания совета директоров. "Есть такая шутка: если женщина к тридцати, я не знаю, к тридцати пяти не стала красивой, значит, она не очень умная, то же самое можно сказать про нефтяную экономику, которая живет в периоде относительно сдержанной конъюнктуры нефтяных цен. Если вы за пять лет не смогли пройти консолидацию и подготовиться к росту, ну, значит, вряд ли есть, о чем говорить. Я думаю, что наша экономика достаточно умная, чтобы к тридцати пяти дозреть и перейти к политике роста. То есть скепсис тех, кто говорит, что стабилизация будет единственным приоритетом всегда и что политика консолидации непреодолима, я не разделяю. Мне кажется, что подготовительный этап был нужен, он был долгим, но он должен завершиться", - сказала экономист ИК.
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