Сезон отчетности в США демонстрирует уверенный старт - Julius Baer

Учитывая текущий рост прибылей на уровне 2%, американские компании показывают хорошие результаты и сильно опережают консенсус-прогноз на уровне -2%, говорится в комментарии Julius Baer. Руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг считает, что ожидания по прибылям в первом квартале 2020 года, вероятнее всего, будут пересмотрены в сторону повышения.

"Две недели с начала сезона отчетности 17% компаний из индекса S&P 500, на которые приходится около 30% прибыли компаний индекса, отчитались о результатах за четвертый квартал 2019 года, - отмечает Патрик Ланг. - Если рассматривать отдельные секторы, публикуемая отчетность пока что в основном приходится на компании финансового, потребительского, промышленного и IT-секторов. Результаты приблизительно на 4% опережают консенсус-прогноз и указывают на рост прибылей компаний S&P 500 в целом на 2,2%. Кроме того, 73% компаний, которые опубликовали свои результаты, опередили ожидания по прибылям (среднеисторический уровень - 54%), а по выручке опережение составило 67% (среднеисторический уровень - 56%)".

Основными драйверами роста, по мнению эксперта банка, стали секторы информационных технологий и финансов, в то время как нефтегазовый сектор продолжает отставать. Медианный рост чистой прибыли на акцию компаний индекса S&P 500 продолжает опережать рост прибыли, взвешенной по капитализации, в основном благодаря различным одиночным событиям, связанным с компаниями с высокой капитализацией в технологическом и коммуникационном секторах, эффект которых должен сойти на нет в 2020 году. Основываясь на консенсус-прогнозе, рост медианной прибыли снова достиг уверенных 5%, если не учитывать обратные выкупы акций. Практически 40% прибыли компаний S&P 500 должны быть объявлены на текущей неделе (в основном, компаниями промышленного, технологического, нефтегазового и коммуникационного секторов).

"Мы продолжаем видеть риск повышения ожиданий по прибылям (консенсус-прогноз на уровне +9,5%) в основном в первом полугодии (первый квартал - +4,3%), - резюмирует специалист Julius Baer. - Исторические примеры и наши макроэкономические модели указывают на вероятность роста прибылей примерно на 7-9% в первой половине 2020 года, что подразумевает пересмотр прогнозов по прибылям в сторону повышения, и исторически является позитивным фактором для фондовых рынков. Мы сохраняем конструктивную позицию по фондовому рынку".