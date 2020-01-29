Целевая цена по акциям EBAY на горизонте года составляет $40 - ИК "Фридом Финанс"

Целевая цена по акциям EBAY на горизонте года составляет $40, однако в краткосрочной перспективе возможно их падение до $30-32, сообщается в комментарии директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова.

eBay Inc., бывший лидер электронной коммерции и первопроходец в своей области, отчитался о результатах за четвертый квартал. Прибыль на акцию оказалась значительно выше консенсус-прогноза (см. табл.). Компания смогла достичь основных целей, заявленных на 2019 год, однако прогноз менеджмента по прибыли на акцию на следующий квартал оказался ниже общерыночного консенсуса: $0,50-0,53 против $0,71. В связи с этим акции окажутся под давлением в краткосрочной перспективе, полагает эксперт ИК "Фридом Финанс".

"Общий объем оборота товаров (GMV), самый важный операционный показатель маркетплейса, в четвертом квартале уменьшился на 4% г/г, до $23,3 млрд GMV в США упал на 8%, - указывает Вадим Меркулов. - Давление на результат оказало введение налога на интернет-продажи в США, что негативно отразилось на малом бизнесе. Отрицательный эффект от введения налога продолжится в 2020 году, по мере того он начнет действовать во всех штатах. В долгосрочной перспективе воздействие этого фактора станет незначительным, и GMV продолжит зависеть от органического роста. Ключом к повышению GMV является развитие на международном рынке, на который сейчас приходится уже 61% оборота, и эта доля постепенно расширяется".

Аналитики ИК "Фридом Финанс" позитивно оцениваеют действия компании по усилению основного бизнеса - маркетплейса.

В 2019 году eBay запустила функцию Seller Initiated Offers, которая позволяет продавцам контактировать с отдельными покупателями, что оказало положительное влияние на GMV. Также eBay активно оптимизирует алгоритмы таргетирования рекламы и улучшает механизм оплаты покупок, добавляя новые опции.

"Слабые прогнозные темпы роста выручки, которые не будут превышать 7% г/г в ближайшие пять лет, компенсируются возможностями оптимизации затрат и повышения маржинальности. В 2020 году маржа операционной прибыли, по прогнозу менеджмента, окажется в диапазоне 28,5-29,5%. По нашим оценкам, она имеет шансы оказаться вблизи верхней границы этого диапазона. Важное значение для инвесторов имеют дивиденды, которые компания начала выплачивать в 2019 году и продолжит в текущем. Также eBay в этом году проводит программу обратного выкупа акций в объеме $1,5 млрд после $5 млрд в 2019-м. Целевая цена по акциям EBAY на горизонте года составляет $40, однако в краткосрочной перспективе возможно их падение до $30-32. Риск более быстрого сокращения GMV, чем ожидается, остается наиболее существенным", - резюмирует эксперт ИК "Фридом Финанс".