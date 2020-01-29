Рост котировок российских евробондов может продолжиться - Уралсиб

Рост котировок российских суверенных еврооблигаций в среду может продолжиться, поскольку внешний фон складывается для них относительно благоприятно, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".

"Бегство в качество во вторник немного ослабло, и рынки скорректировались. Национальные валюты большинства стран EM дорожали, причем в лидерах был российский рубль. Росли и котировки суверенных евробондов стран EM, но российские активы, напротив, были в отстающих – снижение доходности на длинном конце кривой составило порядка 2 б.п. против 3–7 б.п. у зарубежных аналогов. В среду внешний фон для российских суверенных еврооблигаций складывается относительно благоприятно, нефть дорожает, так что умеренный рост котировок может продолжиться", - отмечают аналитики "Уралсиба".