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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рост котировок российских евробондов может продолжиться - Уралсиб
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29 января 2020 года 12:05

Рост котировок российских евробондов может продолжиться - Уралсиб

Рост котировок российских суверенных еврооблигаций в среду может продолжиться, поскольку внешний фон складывается для них относительно благоприятно, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".

"Бегство в качество во вторник немного ослабло, и рынки скорректировались. Национальные валюты большинства стран EM дорожали, причем в лидерах был российский рубль. Росли и котировки суверенных евробондов стран EM, но российские активы, напротив, были в отстающих – снижение доходности на длинном конце кривой составило порядка 2 б.п. против 3–7 б.п. у зарубежных аналогов. В среду внешний фон для российских суверенных еврооблигаций складывается относительно благоприятно, нефть дорожает, так что умеренный рост котировок может продолжиться", - отмечают аналитики "Уралсиба".

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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