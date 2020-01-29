Рынок акций РФ утром подрос, но отскок неуверенный из-за нефти

Москва. 29 января. Рынок акций РФ утром в среду умеренно подрос на фоне улучшения настроений на внешних фондовых площадках благодаря некоторому ослаблению опасений, связанных с распространением нового коронавируса в Китае и за его пределами; между тем, отскок выглядит неуверенным из-за забуксовавшей в росте нефти.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3118,57 пункта (+0,2%, на старте торгов индекс поднимался к 3130 пунктам), индекс РТС - 1572,31 пункта (+0,01%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,5%.

Доллар стоит 62,49 рубля (+0,2 рубля).

Подорожали рублевые акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,8%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%).

Просели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%).

В США индексы во вторник выросли на фоне некоторого ослабления опасений, связанных с распространением нового коронавируса в Китае и за его пределами.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 6 тыс. человек, более 130 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.

Глобальные усилия по сдерживанию распространения нового коронавируса активизировались. США повысили оценку уровня опасности для поездок в КНР до максимального уровня и заявили о намерении эвакуировать граждан из Уханя; сети ресторанов и кофеен, а также ритейлеры сообщили о приостановке работы своих точек в китайских городах, и многие крупные корпорации приняли меры для защиты персонала в Азии.

В среду в Азии динамика индексов была смешанной, учитывая, что Гонконг вернулся к работе после новогодних праздников акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng упал на 2,8%, отыгрывая откат мировых рынков начала недели, Китай не работает до 3 февраля), в Европе отмечается стагнация (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,1-0,2%) и "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханом выразил уверенность в том, что Китай сумеет остановить распространение коронавируса, сообщил телеканал CGTN.

По его данным, глава ВОЗ "со своей стороны высоко оценил быструю идентификацию последовательности генома и серию мер, направленных на обуздание вспышки вируса".

Нефть утром подросла на информации о снижении запасов в США, а также на ожиданиях, что страны ОПЕК+ могут принять меры для поддержки цен на нефть; однако цена Brent находится вблизи уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $59,18 за баррель (+0,6% и +0,3% накануне), мартовская цена WTI - $53,85 за баррель (+0,7% и +0,6% во вторник).

Согласно вышедшим во вторник данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,27 млн баррелей. Данные Минэнерго США о запасах выйдут в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов на прошлой неделе на 1,29 млн баррелей.

Данные API несколько отвлекли внимание трейдеров от вспышки пневмонии в Китае, вызванной новым коронавирусом. Кроме того, в СМИ появились сообщения о том, что страны ОПЕК+ могут продлить срок действия соглашения об ограничении добычи.

По данным источников Reuters, ОПЕК+ может рассмотреть возможность более существенного сокращения добычи в случае, если распространение коронавируса приведет к резкому падению спроса на нефть.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, пока не ясно, чем вызван оптимизм на рынках во вторник-среду, которые остаются локально перекупленными, страхи падения мировой экономики из-за новой эпидемии в КНР никуда не делись, а коронавирус продолжает активно размножаться.

Возможно, инвесторы возлагают надежды на пресс-конференцию главы ФРС США Джерома Пауэлла по итогам двухдневного заседания регулятора. Ставка с вероятностью почти 100% будет оставлена неизменной, но интерес представляет риторика Пауэлла и информация о программе количественного смягчения. Если Федрезерв продолжит накачку финансовой системы деньгами с темпами на уровне конца прошлого года, то "китайские страхи" просто будут залиты деньгами, и серьезного падения рынков ждать не стоит.

Нефть Brent превысила $59 за баррель. Поводом для выкупа просадок послужила информация западных СМИ со ссылкой на источники в ОПЕК, что расширенный картель готов еще более сократить добычу, чтобы не допустить падения котировок, считает аналитик.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов, инвесторов продолжает держать в напряжении ситуация со вспышкой коронавируса в Китае и за его пределами, однако действия китайских властей по сдерживанию распространения вируса довольно успешны, а заболеваемость и смертность отличаются от вспышки атипичной пневмонии в 2003 году.

В целом сложившаяся эпидемиологическая обстановка в Китае создает условия для снижения темпов экономического роста Поднебесной в первом квартале, что повысит волатильность на финансовых рынках. Под угрозой находятся и предприятия ведущих американских компаний, в частности, Apple, которые расположены близ очагов распространения вируса. В СМИ также прошла информация о возможности продления выходных в Китае с 3 до 10 февраля, что отрицательно скажется на деловой активности, однако официального подтверждения не последовало. Добавить нервозности в перспективе способно и обсуждаемое властями США решение запретить американским авиакомпаниям рейсы в Китай.

Вечером в среду в центре внимания инвесторов будет заседание ФРС США, которое способно пролить свет на планы регулятора по дальнейшему представлению ликвидности. Индекс МосБиржи в среду может попытаться продолжить отскок с целью закрытия "гэпа" понедельника, считает Антонов.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, повышение рынка акций РФ стоит рассматривать как коррекционное. Инвесторы надеются, что распространение коронавируса будет сдержано, а также получили поддержку от сильных макроэкономических данных по заказам на товары длительного пользования и индексу потребительского доверия в США.

Число заболевших коронавирусом составляет почти 6000 человек, умерших - превышает 100 человек. Тем не менее зафиксированы и случаи выздоровления. На нефтяном рынке ходят слухи о возможном продлении сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, а также увеличении ее масштабов. Для принятия решения необходимо дождаться данных о спросе на "черное золото" в КНР.

Для индексов МосБиржи и РТС сопротивлениями выступают отметки 3125 и 1590 пунктов, закрепление выше которых отменило бы сигнал о переходе рынка к краткосрочному нисходящему тренду. Поддержки расположены на отметках 3080 и 1550 пунктов. Ориентир по индексу МосБиржи в среду - 3080-3140 пунктов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рынкам хватило пары сессий, чтобы отыграть свои страхи по поводу нового коронавируса в Китае. Пока масштабы не столь угрожающие, да и фармацевты работают над вакциной - как в РФ, так и в КНР. Влияние коронавируса на экономику Китая, безусловно, будет, но и вероятная победа над вирусом лишь укрепит веру населения Поднебесной в свое государство.

Внешний фон в среду можно назвать слабо позитивным. Рост котировок нефти и металлов больше говорит о принятии риска, чем о бегстве от него. Статистика вспышки коронавируса в КНР свидетельствует, что она больше походит на эпидемию гриппа, чем на что-либо более опасное. Тем не менее, меры предосторожности принимаются во всем мире. South China Morning Post сообщает, что в Гонконге уже разработана вакцина против коронавируса, но потребуется какое-то время на клинические испытания. Иными словами, проблема нового коронавируса перестает быть "страхом" для рынков и становится лишь одним из факторов влияния на экономику КНР, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+23,7%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+11,3%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+5,9%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+5,8%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+5,8%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+3,3%).

Подешевели бумаги ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-13,7%), ПАО "Галс-девелопмент" (MOEX: HALS) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 12,33 млрд рублей (из них 2,126 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").