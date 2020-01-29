.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Определять динамику цен на нефть по-прежнему будут настроения на глобальных площадках и "аппетит" к рисковым активам - "Нордеа банк"
.
29 января 2020 года 10:56
Определять динамику цен на нефть по-прежнему будут настроения на глобальных площадках и "аппетит" к рисковым активам - "Нордеа банк"
Определять динамику нефтяных котировок по-прежнему будут настроения на глобальных площадках и "аппетит" к рисковым активам, а не отраслевые данные, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки восстанавливаются после резкого снижения в течение последних двух недель и прибавляют более 1% в ходе утренних торгов вторника. Контракты на Brent вернулись к уровням чуть выше $60/bbl на фоне восстановления "аппетита" к рисковым активам в условиях нейтрального новостного фона по ситуации с коронавирусом в Китае. В вечерние часы вторника поддержку ценам на нефть оказали и предварительные данные от Американского института нефти (API), согласно которым запасы сырья в Штатах на прошлой неделе снизились более чем на 4 mb. "Если сегодня эту статистику подтвердят официальные данные от Минэнерго США, такое снижение запасов станет самым сильным с начала текущего года. При этом определять динамику нефтяных котировок по-прежнему будут настроения на глобальных площадках и "аппетит" к рисковым активам, а не отраслевые данные", отмечают аналитики "Нордеа банка".
.
29 января 2020 года 13:55
Целевая цена по акциям EBAY на горизонте года составляет $40, однако в краткосрочной перспективе возможно их падение до $30-32, сообщается в комментарии директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова. eBay Inc., бывший лидер электронной коммерции и первопроходец в... читать дальше
.29 января 2020 года 13:21
"ФИНАМ" по-прежнему рекомендует "Покупать" акции Lockheed Martin и при этом повышает целевую цену с $420 до $480, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Вадима Сысоева. Крупнейший в мире поставщик военной техники Lockheed Martin отчитался о финансовых результатах за 4 квартал 2019... читать дальше
.29 января 2020 года 12:51
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" ожидает увеличения темпов роста российской экономики в 2020 году более чем в два раза - до 2,6% по сравнению с предыдущим годом, а затем в 2021 году - на 2,5%, сообщила экономист ИК по России и СНГ Софья Донец на встрече с журналистами в... читать дальше
.29 января 2020 года 12:23
Курс рубля на уровне 63 руб./$ выглядит фундаментально более обоснованным, но ждать ослабления рубля до этого уровня в ближайшие дни не стоит, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рубль в среду утром вновь слабеет вместе с другими валютами EM и рисковыми активами. Сейчас рынки... читать дальше
.29 января 2020 года 12:05
Рост котировок российских суверенных еврооблигаций в среду может продолжиться, поскольку внешний фон складывается для них относительно благоприятно, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". "Бегство в качество во вторник немного ослабло, и рынки скорректировались. Национальные валюты... читать дальше
.29 января 2020 года 11:50
Альфа-банк ожидает снижения ставки ЦБ на 25 б. п. на заседании 7 февраля, сообщается в обзоре. "Несмотря на то, что вполне очевидные амбиции нового правительства ускорить инвестиционный рост ставят ЦБ в менее комфортное положение в будущем, пока низкий уровень инфляции не предвещает никакого... читать дальше
.29 января 2020 года 11:41
Москва. 29 января. Рынок акций РФ утром в среду умеренно подрос на фоне улучшения настроений на внешних фондовых площадках благодаря некоторому ослаблению опасений, связанных с распространением нового коронавируса в Китае и за его пределами; между тем, отскок выглядит неуверенным из-за забуксовавшей в росте нефти. читать дальше
.29 января 2020 года 11:15
Рубль вполне может провести в среду еще одну стабильную сессию около 62,00-62,50/USD, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого. Довольно заметное ослабление рубля в понедельник сменилось его уверенным восстановлением в течение торговой сессии вторника: рост на 1,1%... читать дальше
.29 января 2020 года 10:51
Цены на нефть до конца недели могут продолжить восстановление и консолидироваться в диапазоне $60-62 за баррель - БКС
Цены на нефть до конца недели могут продолжить восстановление и консолидироваться в диапазоне $60-62 за баррель при отсутствии новых шоков, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Фьючерсы на Brent сформировали на часовом графике фигуру "двойное дно", которая часто... читать дальше
.29 января 2020 года 10:32
Ближайшие сопротивления для котировок Brent расположены на уровне 60,20 долл. за баррель - ИК "Велес Капитал"
Ближайшие сопротивления для котировок Brent и WTI расположены на 60,20 долл. и 54,20 долл. за баррель соответственно, говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Нефтяные фьючерсы утром дорожают примерно на 1% после коррекционного повышения накануне. На рынке ходят... читать дальше
.29 января 2020 года 10:21
Москва. 29 января. Доллар и евро слегка подрастают на "Московской бирже" в среду утром; рубль несколько слабеет к бивалютной корзине после сильного коррекционного роста накануне, связанного с некоторым уменьшением вероятности разрастания эпидемии коронавируса в Китае. читать дальше
.29 января 2020 года 10:19
Диапазон по нефти на среду, вероятно, составит 59-61 доллар/баррель Brent, говорится в обзоре Промсвязьбанка. Неплохие статданные от API и обсуждение возможностей продления сделки ОПЕК+ еще на 3 месяца поддержали цены на нефть, которые вновь пытаются закрепиться в диапазоне 60-62 долл./барр.,... читать дальше
.29 января 2020 года 10:06
налитики Промсвязьбанка рассчитывают на продолжение позитивной динамики на рынке акций в среду, но в отсутствие сильных внутренних драйверов рост будет ограниченным, понижательные риски сохраняются, сообщается в комментарии банка. Индекс Мосбиржи, по мнению главного аналитика Романа Антонова,... читать дальше
.29 января 2020 года 10:00
Улучшение ситуации на внешних рынках и рост цен на нефть позволит российскому фондовому рынку в начале торгов среды подрасти, полагают аналитики. Ближайшей целью роста индекса Мосбиржи выступает уровень 3140 пунктов, по индексу РТС - 1600 пунктов. читать дальше
.29 января 2020 года 09:58
Отечественный фондовый рынок начнет торговую сессию среды с небольшого повышения - рост акций составит 0,5%, говорится в комментарии ИК "Атон". читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.